Os candidatos do PCB à Presidência da República, ao Governo de São Paulo e ao Senado participaram, nesta quarta-feira, 16, de uma atividade de campanha em Franca. Edmilson Costa, Carlos Machado e Peter Maahs fizeram panfletagem e conversaram com trabalhadores na porta do Campus Magalu, na Vila Santa Cruz, onde apresentaram propostas da legenda e discutiram a situação econômica da cidade e da região.

A reindustrialização foi um dos principais temas apresentados pelos candidatos. Segundo eles, Franca, pela tradição na indústria calçadista, deve ter papel de destaque no processo defendido pelo partido.

Costa defende novas tecnologias na indústria

Candidato à Presidência, Edmilson Costa, economista, professor e dirigente partidário, afirmou que a escolha de Franca para a atividade está relacionada à importância industrial do município e ao processo de desindustrialização apontado pelo PCB.