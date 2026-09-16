A Prefeitura de Delfinópolis (MG) decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 16, após o temporal que atingiu o município nessa terça-feira, 15. Segundo a Defesa Civil, 34 pessoas ficaram desalojadas e precisaram deixar suas casas para ficar com parentes ou amigos.

A chuva forte foi acompanhada de granizo e vendaval e provocou alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e danos em imóveis e na infraestrutura da cidade. O decreto classifica o desastre como de nível II, considerado de média intensidade.

Casas e prédios públicos foram danificados

Levantamento da Defesa Civil aponta que 11 casas foram danificadas, principalmente por alagamentos e destelhamentos. Moradores também tiveram perdas de móveis, colchões, alimentos e utensílios domésticos.