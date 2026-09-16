A Prefeitura de Delfinópolis (MG) decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 16, após o temporal que atingiu o município nessa terça-feira, 15. Segundo a Defesa Civil, 34 pessoas ficaram desalojadas e precisaram deixar suas casas para ficar com parentes ou amigos.
A chuva forte foi acompanhada de granizo e vendaval e provocou alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e danos em imóveis e na infraestrutura da cidade. O decreto classifica o desastre como de nível II, considerado de média intensidade.
Casas e prédios públicos foram danificados
Levantamento da Defesa Civil aponta que 11 casas foram danificadas, principalmente por alagamentos e destelhamentos. Moradores também tiveram perdas de móveis, colchões, alimentos e utensílios domésticos.
O temporal atingiu ainda um hospital, uma escola municipal e uma quadra poliesportiva. Parte do telhado da escola foi danificada, enquanto a quadra ficou alagada e também teve problemas na cobertura.
Plantações de banana e café também foram afetadas. Árvores foram arrancadas pelo vento em diferentes pontos do município, e algumas estradas precisaram ser interditadas após a queda de árvores.
Segundo o parecer técnico, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em vários bairros e pontos da cidade também ficaram sem internet.
Equipes foram mobilizadas
Após o temporal, equipes da Defesa Civil, Assistência Social, Obras, Urbanismo e Engenharia foram mobilizadas para avaliar os danos e atender os moradores. A Polícia Militar e a Emater também participaram das ações. A Emater ficou responsável pelo levantamento dos prejuízos nas plantações.
Foram utilizadas motosserras para retirada e poda de árvores, caminhões para recolhimento de entulhos e máquinas para liberar os locais atingidos.
O decreto também autoriza a mobilização dos órgãos municipais, a convocação de voluntários e a arrecadação de donativos para auxiliar a população afetada. A medida tem validade de 180 dias.
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