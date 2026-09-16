O francano André Luís Afonso Costa, de 43 anos, morreu na tarde dessa terça-feira, 15, após bater a moto que pilotava contra uma árvore no Jardim Imperador, em Araraquara. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 16h. André perdeu o controle da motocicleta, por motivos que ainda serão esclarecidos, e bateu contra uma árvore.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. André foi atendido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Araraquara, mas morreu após dar entrada na unidade.