O francano André Luís Afonso Costa, de 43 anos, morreu na tarde dessa terça-feira, 15, após bater a moto que pilotava contra uma árvore no Jardim Imperador, em Araraquara. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
Acidente
O acidente aconteceu por volta das 16h. André perdeu o controle da motocicleta, por motivos que ainda serão esclarecidos, e bateu contra uma árvore.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. André foi atendido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Araraquara, mas morreu após dar entrada na unidade.
André era filho do ex-vereador de Franca, Romeu Costa.
Velório e sepultamento
O corpo será velado e sepultado em Franca nesta quinta-feira, 17. O velório está previsto para começar às 7h, no Velório São Vicente.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Nas redes sociais, Romeu Costa se despediu do filho. “Perder um ente querido é como se fosse uma fratura exposta na alma”, lamentou o ex-vereador.
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