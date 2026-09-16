Classificado para as semifinais do Campeonato Paulista de 2026, o Franca Basquete ainda aguarda a chegada de três jogadores contratados para completar o elenco da temporada. Vitinho, Gui Deodato e Jordan Williams têm situações diferentes e ainda não estão à disposição do técnico Helinho Garcia.

Três reforços

O ala-armador Vitinho, contratado junto ao Paulistano, é esperado em Franca em outubro. Já o ala Gui Deodato, que estava no Soles de Mexicali, do México, deve se apresentar em dezembro.

O norte-americano Jordan Williams, que estava no Aguada, do Uruguai, já tem contrato em vigor com o Franca Basquete desde setembro, mas ainda não tem data para chegar ao clube.