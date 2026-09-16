Classificado para as semifinais do Campeonato Paulista de 2026, o Franca Basquete ainda aguarda a chegada de três jogadores contratados para completar o elenco da temporada. Vitinho, Gui Deodato e Jordan Williams têm situações diferentes e ainda não estão à disposição do técnico Helinho Garcia.
Três reforços
O ala-armador Vitinho, contratado junto ao Paulistano, é esperado em Franca em outubro. Já o ala Gui Deodato, que estava no Soles de Mexicali, do México, deve se apresentar em dezembro.
O norte-americano Jordan Williams, que estava no Aguada, do Uruguai, já tem contrato em vigor com o Franca Basquete desde setembro, mas ainda não tem data para chegar ao clube.
O nome do jogador foi citado em um suposto caso de doping durante sua passagem pelo basquete uruguaio. A substância em questão seria o THC (tetraidrocanabinol), principal composto psicoativo da maconha, classificada como substância de abuso.
Questionado pela reportagem sobre a situação de Williams, o Franca Basquete se limitou a informar: "o atleta tem contrato com o time a partir deste mês de setembro e está resolvendo questões pessoais nos Estados Unidos".
A reportagem tentou contato com o jogador, mas não obteve retorno.
Franca terá desfalque
A chegada dos três reforços é aguardada enquanto o Franca terá de lidar com a ausência do ala-pivô Lucas Siewert. O jogador sofreu uma fratura no pé na última partida das quartas de final do Paulista, contra o Osasco, e está fora do restante do Estadual.
Nas semifinais, o Franca enfrentará justamente o Paulistano em uma série melhor de cinco partidas. O primeiro confronto será no dia 22, às 20h, no ginásio "Pedrocão".
Os jogos 2 e 3 estão marcados para os dias 27, às 14h, e 29, às 20h, no ginásio Professor "Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes. Se necessário, a série retorna para Franca.
Temporada terá outras competições
Além da fase final do Campeonato Paulista, o Franca terá pela frente a nova edição do NBB (Novo Basquete Brasil), que começa em 17 de outubro.
A equipe também disputará a BCLA (Basketball Champions League Americas), prevista para começar no início de dezembro, e possivelmente a Copa Super 8.
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