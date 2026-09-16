16 de setembro de 2026
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Motorista bate em carro estacionado e deixa o local em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento da batida no Jardim Natal, em Franca
Momento da batida no Jardim Natal, em Franca

Um motorista bateu em um Fiat Palio Weekend que estava estacionado em frente a uma academia na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meireles, no Jardim Natal, em Franca, no último sábado, 12. O acidente aconteceu por volta das 13h50, e o condutor deixou o local sem ser identificado.

Câmeras registraram a colisão

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação. No vídeo, um homem entrou em um Chevrolet Corsa Classic, engatou a ré e atingiu a parte frontal do Palio Weekend.

Logo após a colisão, o motorista deixou o local. O proprietário do veículo atingido informou que não conseguiu identificar a placa do Corsa, mas obteve as imagens da ocorrência.

Ele busca informações que possam ajudar na identificação do motorista envolvido na batida.

Danos no veículo

Com o impacto, foram danificadas a grade frontal, a placa e a proteção localizada entre a grade e o radiador do Palio Weekend.

Segundo o proprietário, o custo do reparo ainda não havia sido levantado. Ele informou, porém, que será necessário trocar todo o para-choque.

As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na identificação do proprietário do veículo envolvido na colisão.

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