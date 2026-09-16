Um motorista bateu em um Fiat Palio Weekend que estava estacionado em frente a uma academia na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meireles, no Jardim Natal, em Franca, no último sábado, 12. O acidente aconteceu por volta das 13h50, e o condutor deixou o local sem ser identificado.
Câmeras registraram a colisão
Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação. No vídeo, um homem entrou em um Chevrolet Corsa Classic, engatou a ré e atingiu a parte frontal do Palio Weekend.
Logo após a colisão, o motorista deixou o local. O proprietário do veículo atingido informou que não conseguiu identificar a placa do Corsa, mas obteve as imagens da ocorrência.
Ele busca informações que possam ajudar na identificação do motorista envolvido na batida.
Danos no veículo
Com o impacto, foram danificadas a grade frontal, a placa e a proteção localizada entre a grade e o radiador do Palio Weekend.
Segundo o proprietário, o custo do reparo ainda não havia sido levantado. Ele informou, porém, que será necessário trocar todo o para-choque.
As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na identificação do proprietário do veículo envolvido na colisão.
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