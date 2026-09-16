Um motorista bateu em um Fiat Palio Weekend que estava estacionado em frente a uma academia na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meireles, no Jardim Natal, em Franca, no último sábado, 12. O acidente aconteceu por volta das 13h50, e o condutor deixou o local sem ser identificado.

Câmeras registraram a colisão

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação. No vídeo, um homem entrou em um Chevrolet Corsa Classic, engatou a ré e atingiu a parte frontal do Palio Weekend.

Logo após a colisão, o motorista deixou o local. O proprietário do veículo atingido informou que não conseguiu identificar a placa do Corsa, mas obteve as imagens da ocorrência.