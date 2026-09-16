O rapper de Franca Vinícius Comparini Arcolino, de 35 anos, o Matuto S.A., está entre os indicados ao Grammy Latino 2026. A lista oficial de finalistas foi divulgada nesta quarta-feira, 16, pela Academia Latina da Gravação.

Matuto concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa com “Terra Vermelha: Do interior pro interior”. A indicação coloca o artista de Franca ao lado de nomes de destaque do rap e da música urbana brasileira.

Também disputam a categoria AJULIACOSTA, com “Novo Testamento”; Budah, com “FREQUÊNCIA LUNAR”; Don L, com “CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?”; e Emicida, com “Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores”.

‘Estou em choque’