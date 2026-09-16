O rapper de Franca Vinícius Comparini Arcolino, de 35 anos, o Matuto S.A., está entre os indicados ao Grammy Latino 2026. A lista oficial de finalistas foi divulgada nesta quarta-feira, 16, pela Academia Latina da Gravação.
Matuto concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa com “Terra Vermelha: Do interior pro interior”. A indicação coloca o artista de Franca ao lado de nomes de destaque do rap e da música urbana brasileira.
Também disputam a categoria AJULIACOSTA, com “Novo Testamento”; Budah, com “FREQUÊNCIA LUNAR”; Don L, com “CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?”; e Emicida, com “Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores”.
‘Estou em choque’
Matuto já havia passado por uma etapa anterior de seleção da Academia Latina da Gravação e se emocionou ao descobrir que estava entre os cinco indicados da categoria.
“Estou em choque, não sei o que dizer ainda. Mas eu precisava vir aqui para avisar vocês, de forma genuína e verdadeira. Coloquei o chapéu e o óculos para não aparecerem as lágrimas aqui. Muito obrigado, família”, disse em suas redes sociais.
O artista contou que também havia inscrito seu trabalho na disputa de Artista Revelação, categoria na qual não foi indicado. Por isso, afirmou que já não esperava encontrar seu nome entre os finalistas.
“É uma categoria muito difícil. A gente tinha inscrito na categoria Artista Revelação, mas eu não fui indicado. Estava até desencanado. Fui olhar (os indicados) só por desencargo de consciência mesmo e por curiosidade e a gente tá lá! É uma honra e quero agradecer sempre quem esteve junto com ‘nóis’.”
Rap, hip-hop e viola caipira
Matuto S.A. desenvolve um estilo que chama de “Regional Beat”, unindo elementos do rap e do hip-hop às cordas da viola caipira.
O trabalho indicado, “Terra Vermelha: Do interior pro interior”, explora justamente essa identidade e traz referências ao cotidiano regional e a Franca.
Agora, o álbum coloca o rapper francano na disputa de uma das principais premiações da música latina.
A 27ª edição do Grammy Latino está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Anitta também disputa prêmio principal
Entre os brasileiros indicados está Anitta, que concorre em uma das principais categorias da premiação, Álbum do Ano, com “EQUILIBRIVM”. O trabalho também aparece na disputa de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
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