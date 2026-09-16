A 39ª Festa di San Gennaro da Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Franca retorna nesta quinta-feira, 17, para mais quatro dias de programação. O evento segue até domingo, 20, com mais de 20 opções gastronômicas, apresentações musicais e de dança, espaço kids e estacionamento credenciado e segurado.

A San Gennaro acontece na avenida Rio Negro, 1.100, no Jardim Roselândia, ao lado do shopping.

Após o primeiro fim de semana com presença do público, a festa volta com estrutura para receber mais de 2,4 mil pessoas em mesas. O estacionamento anexo tem capacidade para 500 veículos e integra a estrutura do evento.