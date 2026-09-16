A 39ª Festa di San Gennaro da Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Franca retorna nesta quinta-feira, 17, para mais quatro dias de programação. O evento segue até domingo, 20, com mais de 20 opções gastronômicas, apresentações musicais e de dança, espaço kids e estacionamento credenciado e segurado.
A San Gennaro acontece na avenida Rio Negro, 1.100, no Jardim Roselândia, ao lado do shopping.
Após o primeiro fim de semana com presença do público, a festa volta com estrutura para receber mais de 2,4 mil pessoas em mesas. O estacionamento anexo tem capacidade para 500 veículos e integra a estrutura do evento.
Entre as opções gastronômicas estão fogazza, pastel, crepe, talharim, nhoque, risoto, batata recheada, mini-hambúrguer, espetinho de carne e queijo, além de torresmo com mandioca, sobremesas e bebidas.
Fogazza inspira mascote da edição
Considerada o prato-carro-chefe da festa, a fogazza também inspirou a criação do Seu Gennaro, mascote desta edição. O personagem foi desenvolvido a partir da iguaria e integra as atrações destinadas ao público infantil e adulto.
A programação conta ainda com shows e apresentações de dança, incluindo a participação de alunos da própria Apae Franca. O espaço kids completa as opções voltadas às famílias.
No domingo, 20, a programação será diferente. Além das atividades a partir das 19h, o espaço estará aberto para almoço a partir do meio-dia, com as opções gastronômicas da festa.
“Começamos esta edição da San Gennaro com uma excelente presença do público. Tivemos momentos de muita confraternização, uma programação musical que envolveu as famílias e, principalmente, a oportunidade de oferecer uma experiência gastronômica preparada com muito carinho, com pratos diversificados e de qualidade”, afirma Agenor Gado, presidente da Apae Franca.
Segundo ele, o resultado do primeiro fim de semana aumentou a expectativa para os próximos dias da festa.
Evento contribui para manutenção da Apae
Com caráter social, a Festa di San Gennaro contribui para a manutenção dos atendimentos oferecidos pela Apae Franca, instituição que tem 56 anos de atuação.
Atualmente, a entidade atende mais de 1,4 mil pessoas de Franca e de outras 12 cidades da região. Cerca de 500 voluntários participam da organização e do atendimento ao público durante a realização da festa.
A expectativa é receber mais de 20 mil pessoas nos quatro dias de evento. A participação do público contribui para a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição.
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