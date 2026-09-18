O Espaço de Difusão Científica de Franca realiza nesta sexta-feira, 18, a partir das 18 horas, a “Primavera dos Museus”, no Colégio Champagnat. O evento será gratuito e reunirá observação astronômica com telescópios e experimentos científicos abertos à interação do público.

Durante a programação, os visitantes poderão observar a Lua Crescente e os planetas Vênus e Saturno por meio dos telescópios do Observatório Municipal Astronômico “Dr. Thomas Novelino”.

Professores estarão no local para orientar o público sobre as particularidades de cada astro e indicar os horários mais propícios para a observação. A programação segue até as 22 horas.