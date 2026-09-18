O Espaço de Difusão Científica de Franca realiza nesta sexta-feira, 18, a partir das 18 horas, a “Primavera dos Museus”, no Colégio Champagnat. O evento será gratuito e reunirá observação astronômica com telescópios e experimentos científicos abertos à interação do público.
Durante a programação, os visitantes poderão observar a Lua Crescente e os planetas Vênus e Saturno por meio dos telescópios do Observatório Municipal Astronômico “Dr. Thomas Novelino”.
Professores estarão no local para orientar o público sobre as particularidades de cada astro e indicar os horários mais propícios para a observação. A programação segue até as 22 horas.
Além da observação do céu, os participantes poderão interagir com experimentos científicos distribuídos pelo jardim do espaço, entre eles a cadeira giratória, a alavanca, a pirâmide de bolinhas, o ludião e o telúrio.
O telúrio permite compreender os movimentos de rotação e translação da Terra, as estações do ano, a alternância entre dia e noite e as fases da Lua. O equipamento também aborda os eclipses solar e lunar, a expansão do universo e outras curiosidades relacionadas à astronomia.
Programação depende do clima
A realização das atividades externas e a observação dos astros estão condicionadas às condições climáticas. Em caso de chuva ou céu nublado, não haverá condições para a visualização astronômica nem para a realização das atividades externas com os experimentos.
Segundo a gestora do Espaço de Difusão Científica, professora Sandra Falbo Pereira da Silva, a movimentação no local vem crescendo nos últimos meses.
No evento “Noite Astronômica”, realizado em agosto, foram registrados 1,1 mil visitantes, entre estudantes, educadores e público em geral.
O Espaço de Difusão Científica reúne equipamentos que integram o Museu Interativo de Ciências, incluindo o Ciênciamóvel e o Observatório Municipal Astronômico “Dr. Thomas Novelino”.
A “Primavera dos Museus” será realizada na avenida Champagnat, 1.808. A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia: basta comparecer ao local a partir das 18 horas.
Informações e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone (16) 3706-8469.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.