As sirenes do sistema de alerta da UHE (Usina Hidrelétrica) de Igarapava serão acionadas neste sábado, 19, às 10h, durante um exercício simulado de evacuação em áreas de Delta e Uberaba, em Minas Gerais, e Igarapava, em São Paulo. A atividade faz parte do PAE (Plano de Ação de Emergência) e não representa uma situação real de emergência.
A participação é destinada aos moradores e demais pessoas que estiverem nas áreas indicadas e tenham recebido orientação prévia das equipes responsáveis. Ao ouvir o sinal sonoro, os participantes deverão manter a calma, seguir as rotas sinalizadas e se dirigir aos pontos de encontro definidos.
Quem não recebeu orientação prévia não precisa se deslocar.
“É a participação da comunidade que transforma informação em preparo. Ao percorrer a rota e chegar ao ponto de encontro, cada pessoa conhece, na prática, o procedimento previsto para uma eventual emergência. Segurança também se pratica”, afirma Cláudio Antônio da Silva, gerente-geral do Consórcio da UHE Igarapava.
Avaliação do sistema
O simulado terá como objetivo avaliar o funcionamento do sistema de comunicação e alerta, das rotas de fuga e dos pontos de encontro, além da atuação integrada das equipes envolvidas.
Também participarão da atividade as Defesas Civis de Delta, Uberaba e Igarapava, os Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e São Paulo e as demais equipes responsáveis pela operação.
Cronograma
A mobilização interna terá início às 7h30, no Centro de Comando Geral, instalado na UHE Igarapava.
O sinal sonoro será emitido às 10h. A partir das 10h30, haverá recepção e diálogo com a comunidade nos pontos de encontro, além de assinatura da lista de presença e avaliação do exercício.
O encerramento do simulado está previsto para as 12h.
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