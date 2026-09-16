As sirenes do sistema de alerta da UHE (Usina Hidrelétrica) de Igarapava serão acionadas neste sábado, 19, às 10h, durante um exercício simulado de evacuação em áreas de Delta e Uberaba, em Minas Gerais, e Igarapava, em São Paulo. A atividade faz parte do PAE (Plano de Ação de Emergência) e não representa uma situação real de emergência.

A participação é destinada aos moradores e demais pessoas que estiverem nas áreas indicadas e tenham recebido orientação prévia das equipes responsáveis. Ao ouvir o sinal sonoro, os participantes deverão manter a calma, seguir as rotas sinalizadas e se dirigir aos pontos de encontro definidos.

Quem não recebeu orientação prévia não precisa se deslocar.