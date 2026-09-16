16 de setembro de 2026
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ATENCÃO!

Sirenes da UHE de Igarapava serão acionadas em simulado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Frana
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Público e profissionais deslocados durante exercício de simulação
Público e profissionais deslocados durante exercício de simulação

As sirenes do sistema de alerta da UHE (Usina Hidrelétrica) de Igarapava serão acionadas neste sábado, 19, às 10h, durante um exercício simulado de evacuação em áreas de Delta e Uberaba, em Minas Gerais, e Igarapava, em São Paulo. A atividade faz parte do PAE (Plano de Ação de Emergência) e não representa uma situação real de emergência.

A participação é destinada aos moradores e demais pessoas que estiverem nas áreas indicadas e tenham recebido orientação prévia das equipes responsáveis. Ao ouvir o sinal sonoro, os participantes deverão manter a calma, seguir as rotas sinalizadas e se dirigir aos pontos de encontro definidos.

Quem não recebeu orientação prévia não precisa se deslocar.

“É a participação da comunidade que transforma informação em preparo. Ao percorrer a rota e chegar ao ponto de encontro, cada pessoa conhece, na prática, o procedimento previsto para uma eventual emergência. Segurança também se pratica”, afirma Cláudio Antônio da Silva, gerente-geral do Consórcio da UHE Igarapava.

Avaliação do sistema

O simulado terá como objetivo avaliar o funcionamento do sistema de comunicação e alerta, das rotas de fuga e dos pontos de encontro, além da atuação integrada das equipes envolvidas.

Também participarão da atividade as Defesas Civis de Delta, Uberaba e Igarapava, os Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e São Paulo e as demais equipes responsáveis pela operação.

Cronograma

A mobilização interna terá início às 7h30, no Centro de Comando Geral, instalado na UHE Igarapava.

O sinal sonoro será emitido às 10h. A partir das 10h30, haverá recepção e diálogo com a comunidade nos pontos de encontro, além de assinatura da lista de presença e avaliação do exercício.

O encerramento do simulado está previsto para as 12h.

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