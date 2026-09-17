Marcos Vinícius Sacardo, de 35 anos, foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão, em regime fechado, por matar a tiros do empresário Pedro Júnior Batista Campos, de 45 anos. O julgamento foi realizado nessa quarta-feira, 16, no Fórum de Miguelópolis, a cerca de 90 km de Franca.
O réu era acusado de homicídio qualificado. Ao final da sessão, já na noite de quarta, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Marcos Vinícius pelo crime de homicídio qualificado. A sentença determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado.
Relembre o caso
Pedro Júnior, proprietário do restaurante Sunset, foi morto a tiros na noite de 22 de outubro de 2025, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, na região central de Miguelópolis.
Segundo informações registradas na época, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o acusado, que estava em um bar. Os dois já teriam tido um desentendimento dias antes.
Após os disparos, o suspeito fugiu do local. Pedro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.
A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Marcos Vinícius se entregou à polícia alguns dias depois. Ele teve a prisão temporária decretada, posteriormente convertida em prisão preventiva.
O processo tramitava em segredo de Justiça. A defesa havia informado anteriormente que se manifestaria sobre o caso somente em juízo.
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