Marcos Vinícius Sacardo, de 35 anos, foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão, em regime fechado, por matar a tiros do empresário Pedro Júnior Batista Campos, de 45 anos. O julgamento foi realizado nessa quarta-feira, 16, no Fórum de Miguelópolis, a cerca de 90 km de Franca.

O réu era acusado de homicídio qualificado. Ao final da sessão, já na noite de quarta, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Marcos Vinícius pelo crime de homicídio qualificado. A sentença determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado.

Relembre o caso

Pedro Júnior, proprietário do restaurante Sunset, foi morto a tiros na noite de 22 de outubro de 2025, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, na região central de Miguelópolis.