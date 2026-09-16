Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 15, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira, a 75 km de Franca.
A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, realizada pela 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os policiais abordaram um Honda Civic ocupado pelo motorista e por um passageiro.
Durante a busca pessoal, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito com os ocupantes. Na vistoria do veículo, porém, foi localizada no porta-malas uma sacola plástica preta com três porções de cocaína, que totalizaram 3,028 quilos.
Ainda durante a ocorrência, os policiais constataram que um dos presos já havia cumprido pena pelo crime de roubo e era egresso do sistema prisional.
Diante da localização da droga, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados à autoridade policial.
Além dos 3,028 quilos de cocaína, foram apreendidos dois celulares, R$ 1.607 em dinheiro e o Honda Civic utilizado pela dupla.
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