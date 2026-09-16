Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 15, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira, a 75 km de Franca.

A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, realizada pela 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os policiais abordaram um Honda Civic ocupado pelo motorista e por um passageiro.

Durante a busca pessoal, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito com os ocupantes. Na vistoria do veículo, porém, foi localizada no porta-malas uma sacola plástica preta com três porções de cocaína, que totalizaram 3,028 quilos.