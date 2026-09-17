Franca reuniu cerca de 2 mil pessoas nessa terça-feira, 15, durante a quinta edição consecutiva da ExpoEcomm, evento voltado ao comércio eletrônico realizado no Villa Eventos. A programação contou com mais de 60 empresas expositoras, dois auditórios simultâneos e mais de 20 palestrantes e executivos ligados ao setor.
Entre as marcas presentes, estavam empresas de alcance internacional, como Amazon, Shopee e Shopify, além de negócios das áreas de tecnologia, logística, marketplaces, marketing, pagamentos e transformação digital.
Criada em Franca em 2022, a ExpoEcomm ampliou sua atuação ao longo dos últimos anos e atualmente realiza eventos em oito estados brasileiros. A proposta é aproximar empreendedores e empresas do interior de grandes marcas e profissionais do comércio eletrônico.
Para William Israel, cofundador e diretor executivo da ExpoEcomm, a cidade mantém um significado especial para o evento por ter sido o ponto de partida do projeto.
“Franca é a casa da ExpoEcomm. Foi aqui que acreditamos que era possível construir um grande evento de e-commerce fora dos principais centros e aproximar o empresário do interior das maiores empresas e profissionais do mercado”, afirmou.
Dois auditórios
A edição deste ano ampliou a programação com dois auditórios simultâneos. A mudança permitiu aumentar a quantidade de conteúdos e diversificar os temas apresentados ao público.
A programação abordou assuntos como marketplaces, inteligência artificial, marketing, logística, gestão, tecnologia, comportamento do consumidor e estratégias de crescimento no comércio eletrônico.
Um dos destaques foi a participação de Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho, técnico do Sesi Franca Basquete. Na palestra “Compromisso com a Vitória”, ele levou para o ambiente empresarial experiências relacionadas à liderança, disciplina, preparação, confiança e trabalho em equipe.
Negócios de Franca
Além das grandes empresas do setor, a ExpoEcomm também reservou espaço para negócios locais. Por meio de uma iniciativa do Sebrae, dez empresas de Franca puderam apresentar produtos e serviços aos participantes.
A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, também participou com um estande, onde apresentou programas, serviços e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo.
Para o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a realização do evento amplia a exposição dos negócios da cidade e favorece a criação de novas conexões. “O evento é importante para a gente poder divulgar os negócios, os serviços, fazer networking e criar relacionamento entre as pessoas e as empresas. Com isso, cresce todo mundo”, disse.
Franca no comércio eletrônico
Tradicionalmente reconhecida pela indústria calçadista, Franca também ampliou sua atuação no comércio eletrônico nos últimos anos, com a presença de indústrias, marcas digitais, prestadores de serviços e profissionais especializados.
A trajetória da própria ExpoEcomm acompanha esse movimento. Criado na cidade, o evento passou a percorrer diferentes regiões do país e hoje está presente em oito estados, mantendo Franca como sua cidade de origem.
Segundo William Israel, a expansão da iniciativa demonstra o crescimento dos negócios digitais fora dos grandes centros. “Quando vemos empresas globais, empreendedores locais, poder público, Sebrae e milhares de profissionais reunidos em Franca, mostramos que inovação e grandes negócios não precisam estar concentrados nas capitais”, afirmou.
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