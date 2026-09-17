Franca reuniu cerca de 2 mil pessoas nessa terça-feira, 15, durante a quinta edição consecutiva da ExpoEcomm, evento voltado ao comércio eletrônico realizado no Villa Eventos. A programação contou com mais de 60 empresas expositoras, dois auditórios simultâneos e mais de 20 palestrantes e executivos ligados ao setor.

Entre as marcas presentes, estavam empresas de alcance internacional, como Amazon, Shopee e Shopify, além de negócios das áreas de tecnologia, logística, marketplaces, marketing, pagamentos e transformação digital.

Criada em Franca em 2022, a ExpoEcomm ampliou sua atuação ao longo dos últimos anos e atualmente realiza eventos em oito estados brasileiros. A proposta é aproximar empreendedores e empresas do interior de grandes marcas e profissionais do comércio eletrônico.