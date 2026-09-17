Na Capital do Basquete masculino, uma atleta de 14 anos vem se destacando nas categorias de base e já integra a seleção brasileira. A ala/armadora Lívia Elena da Rocha Brito, do Franca Esportes, está entra as convocadas pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete) para disputar a Copa Kenia Sub-15, entre os dias 23 a 27 de setembro, em Puerto Iguazú, na Argentina.

O Brasil disputará a categoria Sub-17, enfrentando atletas mais velhas como parte do desenvolvimento da nova geração e da preparação para a AmeriCup Sub-16 de 2027.

Lívia Brito iniciou no basquete aos 6 anos na ACCPE (Associação Casabranquense de Cultura Physica e Esporte), em Casa Branca, sua cidade natal, através de projeto da Prefeitura local. Chegou a Franca no início de 2026 após ser um dos destaques da Copa São Paulo Sub-16 de 2025, quando, aos 13 anos, foi eleita para a Seleção do Campeonato.