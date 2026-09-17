Na Capital do Basquete masculino, uma atleta de 14 anos vem se destacando nas categorias de base e já integra a seleção brasileira. A ala/armadora Lívia Elena da Rocha Brito, do Franca Esportes, está entra as convocadas pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete) para disputar a Copa Kenia Sub-15, entre os dias 23 a 27 de setembro, em Puerto Iguazú, na Argentina.
O Brasil disputará a categoria Sub-17, enfrentando atletas mais velhas como parte do desenvolvimento da nova geração e da preparação para a AmeriCup Sub-16 de 2027.
Lívia Brito iniciou no basquete aos 6 anos na ACCPE (Associação Casabranquense de Cultura Physica e Esporte), em Casa Branca, sua cidade natal, através de projeto da Prefeitura local. Chegou a Franca no início de 2026 após ser um dos destaques da Copa São Paulo Sub-16 de 2025, quando, aos 13 anos, foi eleita para a Seleção do Campeonato.
A jovem atleta disse que está extremamente feliz e grata pela convocação e espera representar bem o país. "Para mim sempre foi um sonho e um objetivo, e a meus pais que sempre estão do meu lado me apoiando. Também estou muito grata à Prefeitura de Franca pelo apoio, à minha técnica Taisa por confiar e acreditar em mim e ao técnico Alexandre Borges. Se Deus quiser vai ser uma experiência incrível e vou aproveitar ao máximo essa oportunidade", afirmou.
A convocação é um marco para o basquete feminino de Franca, projeto da Prefeitura que atende cerca de 60 meninas, com equipes na Liga Regional (Sub-14 e Sub-17) e na Federação Paulista (Sub-16, Sub-18 e Sub-20), além de representar o município nos Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e Jogos da Juventude.
A técnica da equipe francana, Taisa Fernandes, destaca a convocação da jogadora. "É um daqueles dias em que faltam palavras para explicar o que o coração sente. Já vivi muitas vitórias e medalhas, mas ver uma atleta que passou pelas nossas mãos, que treinou, caiu, levantou e nunca deixou de acreditar, ser convocada para a Seleção Brasileira, é uma emoção que não cabe em uma medalha".
Antes da Copa Kenia, a seleção brasileira comandada por Bruno Guidorizzi, fará um amistoso contra a Argentina, no dia 22 de setembro, em La Liga Iguazú.
As convocadas
- Alice Bueno – Instituto MF
- Ana Clara – Sociedade Thalia
- Ana Julia – Tupã Basquete
- Anne Splitter – Instituto MF
- Cecilia Treviso – Foz Basquete
- Eloá Almeida – Tupã Basquete
- Esther Vieira – Instituto MF
- Fernanda Silva – Centro Olímpico
- Gabriela Fleischmann – Instituto MF
- Giovanna Roberto – Apagebask/Guarulhos
- Larissa Ledebrum – Mampituba
- Laura Lira – Nosso Clube
- Lívia Brito – Franca Esportes
- Maria Eduarda – ADEPI/Piçarras
- Vitória Barros – ADEPI/Piçarras
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