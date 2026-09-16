A Carreta da Saúde da Mulher já realizou 803 exames em Franca desde o início dos atendimentos, no fim de agosto. A unidade móvel permanecerá na cidade até o dia 25, após o Ministério da Saúde prorrogar o período de atendimento por mais uma semana.

Entre os procedimentos realizados até o último sábado, estão 419 mamografias, 244 ultrassonografias transvaginais, 135 ultrassonografias mamárias e cinco ultrassonografias pélvicas.

Apesar da procura, 93 mulheres que tinham exames agendados não compareceram. Segundo a Secretaria de Saúde, o número corresponde a um índice de absenteísmo de 11,58% entre os procedimentos disponibilizados pela unidade.

Atendimento prorrogado