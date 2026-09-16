A Carreta da Saúde da Mulher já realizou 803 exames em Franca desde o início dos atendimentos, no fim de agosto. A unidade móvel permanecerá na cidade até o dia 25, após o Ministério da Saúde prorrogar o período de atendimento por mais uma semana.
Entre os procedimentos realizados até o último sábado, estão 419 mamografias, 244 ultrassonografias transvaginais, 135 ultrassonografias mamárias e cinco ultrassonografias pélvicas.
Apesar da procura, 93 mulheres que tinham exames agendados não compareceram. Segundo a Secretaria de Saúde, o número corresponde a um índice de absenteísmo de 11,58% entre os procedimentos disponibilizados pela unidade.
Atendimento prorrogado
Inicialmente, a permanência da carreta em Franca estava prevista até esta quinta-feira, 18. O prazo, porém, foi estendido por mais sete dias pelo Ministério da Saúde.
A estrutura está instalada no estacionamento do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, na Avenida Chico Júlio, 5.125, na Vila Imperador. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
Como funciona o agendamento
Os atendimentos são destinados a mulheres dos 22 municípios que compõem a região de Franca. O agendamento é feito diretamente pelas secretarias municipais de Saúde de cada cidade, que entram em contato com as pacientes por meio de mensagens de WhatsApp.
Não há atendimento por demanda espontânea na carreta. Mulheres que desejam realizar os exames devem procurar a Secretaria de Saúde do próprio município para verificar os critérios e a possibilidade de encaminhamento.
Para ser atendida, a paciente precisa apresentar um documento de identidade com foto.
A Carreta da Saúde da Mulher faz parte do programa federal “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, criado com o objetivo de ampliar o acesso da população a exames e procedimentos especializados e contribuir para a redução das filas do SUS (Sistema Único de Saúde).
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