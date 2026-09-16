O julgamento de Ronaldo Gustavo da Silva, de 41 anos, conhecida como Bruna Top, acusada de envolvimento na morte do trabalhador rural Pedro Martins da Costa, de 61 anos, será realizado nesta quinta-feira, 17, às 9h, no Fórum de Franca. O crime aconteceu em 10 de agosto de 2024, em São José da Bela Vista, e foi investigado pela Polícia Civil como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Pedro foi abordado e agredido em uma rua da cidade depois de receber o pagamento referente a uma colheita de café. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado por seis dias devido à gravidade dos ferimentos na cabeça, mas não resistiu.

As imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a investigação. Em um dos vídeos, Pedro aparece discutindo com Bruna. Segundo a investigação, ela chega a mexer nos bolsos da vítima e, em seguida, o homem é derrubado no chão.