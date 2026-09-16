Corrêa Jr. - A PEC da segurança está no Senado neste momento, talvez volta para Câmara, enfim, pode ser um tema que você vai ter que discutir, caso eleita. E aí, você vota a favor ou contra a PEC da Segurança e por quê?

Mariana Negri - Ela não é 100% perfeita. Mas eu acho que, de forma geral, as ideias principais… Principalmente, a questão do SUS, né? O SUSP, que é o SUS da segurança. Eu acho que dialoga muito com o que a gente falou do Pacto Nacional do Feminicídio, que acaba sendo segurança pública também. Se a gente não fizer, se a gente não unir todos os governadores de forma coerente, porque hoje o que o MP de São Paulo investiga, o MP de Minas... A gente está aqui do lado, e não tem troca de informações.

Corrêa Jr. - Mas você não acha, aí você falou, você reconhece a importância do marketing político para vencer, para conseguir fazer o que você pretende fazer. E aí eu digo: não parece, às vezes, essa enorme dificuldade que a esquerda tem de fazer um enfrentamento claro de algumas questões que são importantes? E aí eu queria te colocar o seguinte: às vezes, no Brasil, a esquerda parece aquele médico que não perde a condição de dar sermão mesmo quando o paciente dele está na UTI. Então, assim, o cara não fez exercício, não cuidou, infartou, está lá. Aí o médico, ao invés de estar cuidando do coração dele, fala: “Depois eu converso com ele sobre essas outras coisas”. Está lá falando: “Mas você tinha que ter feito exercício”. O cara falou: “Mas hoje eu não fiz. Eu estou aqui. Eu preciso viver”. Porque, olha, tudo bem, tem uma série de ideias interessantes na PEC da Segurança, mas, de novo, olha: a gente continua com problemas terríveis no Brasil de segurança. Nós não temos tropas federais e a PEC da Segurança não cria, né? Então, por exemplo, você tem uma área dominada pelo crime organizado. As Forças Armadas não são adequadas para esse tipo de função. A Polícia Federal não tem contingente, nem é para esse tipo de coisa. Aí tem aquela polícia que junta meia dúzia de PMs de cada estado, que não resolve nada. Por que que o Lula não aproveitou para criar: “Olha, vamos ter 20 mil soldados treinados para operações”? Não tem. É muita… Toda vez que vai se discutir a questão de segurança, volta naquela questão: “Mas ele é também, coitadinho, que é uma vítima. Ele não teve condição”. Tá, eu reconheço isso. Mas o fato é que, às vezes, esse coitadinho que não teve condição, e ele realmente é produto de uma circunstância, mas ele está matando os outros, né? Ele está matando. Não há um brasileiro que viva numa situação de plena segurança. Te falo por Franca. Em tese, pelas estatísticas oficiais, Franca é a terceira cidade mais segura do estado de São Paulo. E eu não conheço nenhum amigo meu que fale, e eu duvido que você, de esquerda, mãe de um adolescente de 12 anos, vai falar: “Eu estou na terceira cidade mais segura. Meu filho pode sair à noite lá na Vila Raycos, ir no City Petrópolis e no Aeroporto, que eu não vou me preocupar”. Ou ir no Centro. Nós ficamos preocupados. Então, não falta um pouco de coragem de enfrentar essa questão?

Mariana Negri - Aí a gente vai voltar de novo na questão do marketing político e dos temas complexos. Seria muito mais fácil para mim chegar aqui e falar: “Vai aumentar as penas, vou contratar mais policiais e vou armar os guardas civis municipais”, que são essas coisas fáceis que a direita fala. E a gente teve aumento de pena do feminicídio e aumentou 10%. Então, não tem como eu falar coisas fáceis e eleitorais e que vão me dar bom, entendeu? Aí a gente tem que falar as coisas chatas e difíceis. Precisa dessa lei, que é bonita, igual à Lei Maria da Penha é bonita. Aí a gente aprova, porque eu achei ela bonita (risos). Aí a gente aprova, só que não consegue pôr em prática por esses motivos que você já trouxe aqui. Não existe contingente, não existe dinheiro, não existe orçamento.

Corrêa Jr. - Não tem tropa, não tem nada.

Mariana Negri - Então a gente precisa, lá no orçamento, brigar por orçamento para segurança pública.