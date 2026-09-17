A Unifran (Universidade de Franca) realiza no dia 7 de outubro mais uma edição do Mochilão, feira de profissões voltada principalmente a estudantes do Ensino Médio que estão no momento de escolher uma carreira. Gratuito, o evento terá atividades práticas e contato direto com diferentes áreas profissionais e cursos oferecidos pela instituição.
Durante a programação, os participantes poderão conhecer laboratórios e outros espaços acadêmicos da universidade, além de conversar com coordenadores, professores e alunos. A proposta é apresentar a rotina universitária e ajudar os estudantes a esclarecer dúvidas sobre cursos e profissões.
“É uma oportunidade para os jovens conhecerem de perto diferentes áreas de atuação e fazerem escolhas mais seguras sobre o futuro acadêmico e profissional”, afirma o reitor da Unifran, professor-doutor Élcio Rivelino.
Experiências práticas
Além das visitas aos espaços da universidade, o Mochilão terá oficinas, workshops e atividades práticas preparadas pelos cursos. A intenção é proporcionar aos estudantes uma experiência mais próxima daquela encontrada durante a graduação e no exercício das diferentes profissões.
“Os participantes poderão visitar laboratórios e espaços acadêmicos, conversar com coordenadores, professores e alunos, esclarecendo dúvidas sobre a profissão, sobre o curso e sobre o que a Unifran tem a oferecer”, explica o reitor.
A programação também prevê a possibilidade de os participantes concorrerem a bolsas de estudo e terem acesso a conteúdos exclusivos relacionados ao evento.
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