A Unifran (Universidade de Franca) realiza no dia 7 de outubro mais uma edição do Mochilão, feira de profissões voltada principalmente a estudantes do Ensino Médio que estão no momento de escolher uma carreira. Gratuito, o evento terá atividades práticas e contato direto com diferentes áreas profissionais e cursos oferecidos pela instituição.

Durante a programação, os participantes poderão conhecer laboratórios e outros espaços acadêmicos da universidade, além de conversar com coordenadores, professores e alunos. A proposta é apresentar a rotina universitária e ajudar os estudantes a esclarecer dúvidas sobre cursos e profissões.

“É uma oportunidade para os jovens conhecerem de perto diferentes áreas de atuação e fazerem escolhas mais seguras sobre o futuro acadêmico e profissional”, afirma o reitor da Unifran, professor-doutor Élcio Rivelino.

Experiências práticas