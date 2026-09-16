Um homem de 39 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 16, em São José da Bela Vista, a cerca de 30 quilômetros de Franca. Câmeras de segurança registraram a discussão que antecedeu o crime e o momento em que o atirador aparece com uma espingarda.

A vítima foi identificada como Luís Henrique Pereira dos Santos. O crime aconteceu na rua Capitão Anselmo Diniz.

Nas imagens, Luís Henrique aparece discutindo com um homem identificado como Antônio Evandro da Silva, de 42 anos, apontado como suspeito do homicídio. Na sequência, o suspeito aparece armado com uma espingarda e atira contra a vítima.