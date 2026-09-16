Um homem largou bicicleta, celular e R$ 100 e fugiu a pé durante uma abordagem da Polícia Militar na noite desta terça-feira, 15, na Vila Chico Júlio, em Franca. Depois da fuga, os policiais voltaram ao local e encontraram 58 porções de drogas escondidas dentro de um cano de escoamento de água.

O homem não foi localizado. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca.

Denúncia indicava homem de bicicleta e com tatuagem no rosto

A ocorrência começou depois que a PM recebeu uma denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas em um beco próximo a uma adega.