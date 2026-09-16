16 de setembro de 2026
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FUGA

Suspeito foge da PM e drogas são achadas dentro de cano em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ariane Jud/GCN
Caso será investigado pela Polícia Civil de Franca
Caso será investigado pela Polícia Civil de Franca

Um homem largou bicicleta, celular e R$ 100 e fugiu a pé durante uma abordagem da Polícia Militar na noite desta terça-feira, 15, na Vila Chico Júlio, em Franca. Depois da fuga, os policiais voltaram ao local e encontraram 58 porções de drogas escondidas dentro de um cano de escoamento de água.

O homem não foi localizado. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e será investigada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca.

Denúncia indicava homem de bicicleta e com tatuagem no rosto

A ocorrência começou depois que a PM recebeu uma denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas em um beco próximo a uma adega.

Segundo as informações repassadas aos policiais, o homem seria de pele morena, estaria usando roupas escuras, teria uma tatuagem no rosto e utilizaria uma bicicleta branca.

Durante o patrulhamento, a equipe encontrou um homem com características semelhantes saindo do beco.

Ele desceu da bicicleta e foi abordado. Na busca pessoal, os policiais encontraram um celular e R$ 100. Questionado, o homem afirmou que não carregava drogas ou qualquer outro objeto ilícito.

Homem larga tudo e foge a pé

Enquanto os policiais faziam diligências nas proximidades do beco, o homem fugiu a pé.

As equipes fizeram buscas e montaram um cerco na região, mas não conseguiram encontrá-lo. A bicicleta, o celular e o dinheiro ficaram para trás.

Os policiais, então, retornaram ao ponto da abordagem e intensificaram as buscas por possíveis materiais relacionados ao tráfico.

Cano escondia 58 porções

Durante a procura, a equipe percebeu um objeto obstruindo parcialmente a entrada de um cano usado para o escoamento de águas pluviais.

Ao retirar o objeto, os policiais encontraram um saco plástico amarrado e um recipiente com substâncias semelhantes a entorpecentes.

Segundo o registro policial, havia 30 porções com características de cocaína e outras 28 semelhantes a crack, todas embaladas individualmente.

A PM informou ainda possuir uma fotografia do homem abordado e relatou conhecimento prévio sobre seu suposto envolvimento em ocorrências relacionadas ao tráfico.

A autoridade policial determinou a apreensão das drogas, da bicicleta, do celular e dos R$ 100.

O material será analisado, e a Dise ficará responsável pela investigação para apurar a origem dos entorpecentes e eventual relação entre o homem que fugiu e as drogas encontradas.

Até o registro da ocorrência, ele não havia sido localizado.

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