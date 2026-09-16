16 de setembro de 2026
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Homem é preso com revólver em plena Presidente Vargas, em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Polícia Militar conduziu o suspeito até a CPJ de Franca
Polícia Militar conduziu o suspeito até a CPJ de Franca

Um homem foi preso em flagrante com um revólver calibre .32 em plena avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de Franca, na noite desta terça-feira, 15.

Policiais militares patrulhavam a avenida quando perceberam que o passageiro de um Renault Kwid branco se abaixou repentinamente no momento em que o carro passou pela viatura.

A atitude chamou a atenção da equipe, que passou a acompanhar o veículo para realizar a abordagem.

Quando a viatura emparelhou com o Kwid, a motorista reduziu bruscamente a velocidade. Segundo a PM, nesse momento os policiais viram o passageiro colocando um objeto embaixo do banco dianteiro.

Revólver estava carregado

O carro foi parado e os ocupantes abordados. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Na vistoria do veículo, porém, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro um revólver calibre .32, dentro de um coldre e carregado com cinco cartuchos intactos. A arma estava com a numeração de identificação suprimida.

Questionados, tanto o passageiro quanto a motorista negaram ser proprietários do revólver.

Os dois foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, onde a arma ficou apreendida. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem por porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Franca e permaneceu à disposição da Justiça.

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