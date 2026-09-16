Um homem foi preso em flagrante com um revólver calibre .32 em plena avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de Franca, na noite desta terça-feira, 15.
Policiais militares patrulhavam a avenida quando perceberam que o passageiro de um Renault Kwid branco se abaixou repentinamente no momento em que o carro passou pela viatura.
A atitude chamou a atenção da equipe, que passou a acompanhar o veículo para realizar a abordagem.
Quando a viatura emparelhou com o Kwid, a motorista reduziu bruscamente a velocidade. Segundo a PM, nesse momento os policiais viram o passageiro colocando um objeto embaixo do banco dianteiro.
Revólver estava carregado
O carro foi parado e os ocupantes abordados. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.
Na vistoria do veículo, porém, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro um revólver calibre .32, dentro de um coldre e carregado com cinco cartuchos intactos. A arma estava com a numeração de identificação suprimida.
Questionados, tanto o passageiro quanto a motorista negaram ser proprietários do revólver.
Os dois foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, onde a arma ficou apreendida. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem por porte ilegal de arma de fogo.
Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Franca e permaneceu à disposição da Justiça.
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