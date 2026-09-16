Um homem foi preso em flagrante com um revólver calibre .32 em plena avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de Franca, na noite desta terça-feira, 15.

Policiais militares patrulhavam a avenida quando perceberam que o passageiro de um Renault Kwid branco se abaixou repentinamente no momento em que o carro passou pela viatura.

A atitude chamou a atenção da equipe, que passou a acompanhar o veículo para realizar a abordagem.