Um Fusca azul pegou fogo e ficou completamente destruído na manhã desta quarta-feira, 16, enquanto trafegava pela avenida Maria Pinho Martins, próximo à rotatória do antigo Bicão, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 quilômetros de Franca.
O proprietário seguia para o trabalho quando percebeu alguns estouros vindos do veículo. Ele conseguiu parar o Fusca e sair antes que as chamas começassem.
O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta do automóvel, que teve perda total.
A Defesa Civil esteve no local e prestou apoio durante a ocorrência. Apesar dos danos ao veículo, ninguém ficou ferido.
A causa do incêndio não foi informada.
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