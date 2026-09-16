16 de setembro de 2026
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PREJUÍZO

Fusca azul pega fogo a caminho do trabalho e fica destruído

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Cruz/Artplay
Fusca azul foi consumido pela chamas após incêndio
Fusca azul foi consumido pela chamas após incêndio

Um Fusca azul pegou fogo e ficou completamente destruído na manhã desta quarta-feira, 16, enquanto trafegava pela avenida Maria Pinho Martins, próximo à rotatória do antigo Bicão, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 quilômetros de Franca.

O proprietário seguia para o trabalho quando percebeu alguns estouros vindos do veículo. Ele conseguiu parar o Fusca e sair antes que as chamas começassem.

O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta do automóvel, que teve perda total.

A Defesa Civil esteve no local e prestou apoio durante a ocorrência. Apesar dos danos ao veículo, ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio não foi informada.

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