Um Fusca azul pegou fogo e ficou completamente destruído na manhã desta quarta-feira, 16, enquanto trafegava pela avenida Maria Pinho Martins, próximo à rotatória do antigo Bicão, em São Joaquim da Barra, a cerca de 60 quilômetros de Franca.

O proprietário seguia para o trabalho quando percebeu alguns estouros vindos do veículo. Ele conseguiu parar o Fusca e sair antes que as chamas começassem.

O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta do automóvel, que teve perda total.