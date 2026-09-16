Veja o obituário desta quarta-feira, 16, em Franca:
Nome: Aparecida Gonçalves de Freitas
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Solange Aparecida Ricci
Idade: 49 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Zilda da Silva
Idade: 70 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ana Rosa Silva Brandão
Idade: 57 anos
Local do velório: Direto
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Fernanda Arruda Silva
Idade: 36 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Adriano Lourençon dos Santos
Idade: 50 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Crematório Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Vanderleia Ferreira
Idade: 48 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José Guilhermino Barcelos Ferreira
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.