Veja o obituário desta quarta-feira, 16, em Franca:

Nome: Aparecida Gonçalves de Freitas

Idade: 89 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Solange Aparecida Ricci

Idade: 49 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: Canaã

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h