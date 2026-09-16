16 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 16, em Franca:

Nome: Aparecida Gonçalves de Freitas 
Idade: 89 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Solange Aparecida Ricci
Idade: 49 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Zilda da Silva 
Idade: 70 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ana Rosa Silva Brandão
Idade: 57 anos
Local do velório: Direto
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Fernanda Arruda Silva 
Idade: 36 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Adriano Lourençon dos Santos 
Idade: 50 anos 
Local do velório: Velório do Leporace, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Crematório Ribeirão Preto 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Vanderleia Ferreira 
Idade: 48 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Guilhermino Barcelos Ferreira 
Idade: 72 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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