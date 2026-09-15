16 de setembro de 2026
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EM FRANCA

Carro capota após batida na rotatória do Travessia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Renault Captur capotado na avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Alvorada
Renault Captur capotado na avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Alvorada

Um Renault Captur capotou após ser atingido por um Hyundai HB20 na noite desta terça-feira, 15, em uma rotatória da avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Alvorada, em Franca, próximo ao pontilhão que liga o bairro Morada do Verde e ao posto Travessia.

A motorista do HB20 seguia pela avenida e afirmou aos policiais que havia parado antes de acessar a rotatória. De acordo com o relato, um ponto cego teria prejudicado a visão e, quando avançou, o carro acabou atingindo o Captur.

O Renault era conduzido por um motorista de aplicativo, que fazia a rotatória para acessar a avenida Paulo VI. Com o impacto da colisão, o veículo tombou e acabou capotando.

Apesar da violência da batida, os dois motoristas não ficaram feridos.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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