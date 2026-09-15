Um Renault Captur capotou após ser atingido por um Hyundai HB20 na noite desta terça-feira, 15, em uma rotatória da avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Alvorada, em Franca, próximo ao pontilhão que liga o bairro Morada do Verde e ao posto Travessia.

A motorista do HB20 seguia pela avenida e afirmou aos policiais que havia parado antes de acessar a rotatória. De acordo com o relato, um ponto cego teria prejudicado a visão e, quando avançou, o carro acabou atingindo o Captur.

O Renault era conduzido por um motorista de aplicativo, que fazia a rotatória para acessar a avenida Paulo VI. Com o impacto da colisão, o veículo tombou e acabou capotando.