O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo condenou, na noite desta terça-feira, 15, os dois policiais militares acusados pela morte do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. O julgamento durou cerca de 10 horas.

Condenações

O então capitão, atualmente major, Francisco Carlos Laroca Junior foi condenado a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Ele também recebeu 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, por fraude processual.

Já o cabo Fabiano Rizzo foi condenado a 17 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado. Pela fraude processual, a pena foi de seis meses de detenção, em regime inicial aberto.