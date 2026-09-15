Três pessoas ficaram feridas após um carro bater contra o muro e invadir uma casa na manhã desta terça-feira, 15, em Passos (MG). O acidente aconteceu no cruzamento da rua Paraguaçu com a avenida dos Expedicionários, no bairro Vila Rica.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo seguia em alta velocidade pela avenida quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu o muro e acabou dentro da casa.
Motorista foi retirado desacordado
O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado desacordado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, havia suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.
O homem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Passos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Uma mulher que estava dentro da residência também ficou ferida. Ela recebeu atendimento dos bombeiros e foi levada para a Santa Casa.
Outra mulher sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico. Segundo a GCM, ela estava saindo de casa para trabalhar quando o acidente aconteceu.
Polícia vai apurar as circunstâncias
A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia. A investigação deve considerar relatos de moradores e imagens de câmeras de segurança para identificar as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo.
O acidente também provocou alterações no trânsito. A rua Paraguaçu precisou ser interditada no sentido do bairro Vila Rica, enquanto agentes fizeram o controle da circulação no trecho.
Estrutura da casa ficou comprometida
A batida também provocou danos na residência. Após uma avaliação, a Defesa Civil apontou que a estrutura do imóvel ficou comprometida.
Segundo o órgão, será necessário instalar barras de ferro para sustentar a estrutura antes da retirada do carro. O escoramento é necessário para permitir a entrada do guincho e a remoção do veículo com segurança.
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