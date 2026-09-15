15 de setembro de 2026
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SUSTO

Carro bate em muro e invade casa; três ficam feridos em Passos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Carro destruído após invadir casa na Vila Rica, em Passos
Carro destruído após invadir casa na Vila Rica, em Passos

Três pessoas ficaram feridas após um carro bater contra o muro e invadir uma casa na manhã desta terça-feira, 15, em Passos (MG). O acidente aconteceu no cruzamento da rua Paraguaçu com a avenida dos Expedicionários, no bairro Vila Rica.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo seguia em alta velocidade pela avenida quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu o muro e acabou dentro da casa.

Motorista foi retirado desacordado

O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado desacordado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, havia suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.

O homem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Passos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Uma mulher que estava dentro da residência também ficou ferida. Ela recebeu atendimento dos bombeiros e foi levada para a Santa Casa.

Outra mulher sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico. Segundo a GCM, ela estava saindo de casa para trabalhar quando o acidente aconteceu.

Polícia vai apurar as circunstâncias

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia. A investigação deve considerar relatos de moradores e imagens de câmeras de segurança para identificar as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo.

O acidente também provocou alterações no trânsito. A rua Paraguaçu precisou ser interditada no sentido do bairro Vila Rica, enquanto agentes fizeram o controle da circulação no trecho.

Estrutura da casa ficou comprometida

A batida também provocou danos na residência. Após uma avaliação, a Defesa Civil apontou que a estrutura do imóvel ficou comprometida.

Segundo o órgão, será necessário instalar barras de ferro para sustentar a estrutura antes da retirada do carro. O escoramento é necessário para permitir a entrada do guincho e a remoção do veículo com segurança.

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