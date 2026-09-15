Três pessoas ficaram feridas após um carro bater contra o muro e invadir uma casa na manhã desta terça-feira, 15, em Passos (MG). O acidente aconteceu no cruzamento da rua Paraguaçu com a avenida dos Expedicionários, no bairro Vila Rica.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo seguia em alta velocidade pela avenida quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu o muro e acabou dentro da casa.

Motorista foi retirado desacordado

O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado desacordado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, havia suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.