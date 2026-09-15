A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 15, dois projetos voltados à saúde e à prevenção. Um autoriza a abertura de até R$ 810.084 para a compra de um mamógrafo digital para a Secretaria Municipal de Saúde. O outro cria uma política municipal de educação, prevenção e conscientização sobre os riscos das bets e dos jogos on-line. As duas propostas receberam 13 votos favoráveis.

Política contra os riscos das bets

De autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), o projeto sobre apostas não proíbe os jogos nem estabelece regras para empresas do setor, já que são competências federais. A proposta concentra as ações do município em educação, prevenção e conscientização.

Entre as medidas previstas estão campanhas educativas, palestras, debates, oficinas, produção de cartilhas e vídeos, atividades em escolas, orientação para famílias e ações de educação financeira.