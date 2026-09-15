Um professor temporário de matemática foi demitido após realizar publicações em suas redes sociais interpretadas como ameaças aos alunos da E.E. Prof.ª Henriqueta Rivera Miranda, em Rifaina. O desligamento ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 14, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo Érica Alessandra Bastistussi, mãe de um dos alunos, as publicações foram feitas no perfil do professor. Em uma delas, registrada pelos estudantes, uma pessoa aparece sendo apontada por outras enquanto esconde uma arma.

Na publicação, aparece a frase: “se você me desrespeitou e eu fiquei em silêncio, não confie mais em mim”.