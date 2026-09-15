Um professor temporário de matemática foi demitido após realizar publicações em suas redes sociais interpretadas como ameaças aos alunos da E.E. Prof.ª Henriqueta Rivera Miranda, em Rifaina. O desligamento ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 14, e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo Érica Alessandra Bastistussi, mãe de um dos alunos, as publicações foram feitas no perfil do professor. Em uma delas, registrada pelos estudantes, uma pessoa aparece sendo apontada por outras enquanto esconde uma arma.
Na publicação, aparece a frase: “se você me desrespeitou e eu fiquei em silêncio, não confie mais em mim”.
Com medo, alunos se organizaram em grupos de mensagens para alertar estudantes de outras turmas sobre as publicações.
“O sentimento é de medo e insegurança. Depois, a gente começa a ter revolta. A gente vê que não tem amparo e respaldo de nada e nem de ninguém. A Polícia ainda não colheu nossos depoimentos e isso vai trazendo uma indignação”, disse Érica.
Ameaças anteriores
Ainda segundo Érica, antes das publicações nas redes sociais, o professor teria feito ameaças pessoalmente a alunos. Posteriormente, o docente teria pedido afastamento por motivo de saúde.
O que diz a Secretaria de Educação?
Em nota, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca, responsável por Rifaina, informou que repudia o comportamento atribuído ao professor e reforçou o compromisso com a segurança da comunidade escolar.
O professor foi desligado imediatamente de suas funções na manhã dessa segunda-feira. Segundo a URE, por se tratar de um profissional contratado temporariamente, ele tem direito de apresentar sua manifestação no prazo de três dias úteis.
“Conforme previsto nos termos do contrato de trabalho temporário do profissional, é assegurado o direito de manifestação no prazo de três dias úteis. A URE Franca aguarda essa apresentação para uma nova deliberação.”
A URE também informou que solicitou reforço na segurança da escola, com apoio da Ronda Escolar da Polícia Militar.
“A URE Franca e a direção da escola seguem à disposição dos pais, responsáveis e de toda a comunidade escolar para prestar os esclarecimentos necessários e garantir a tranquilidade de todos.”
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso é investigado pela Polícia Civil de Rifaina.
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