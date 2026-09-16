Franca contabiliza 93 denúncias de propaganda eleitoral registradas no Sistema Pardal durante a Eleição Geral Federal de 2026. Os dados fazem parte do levantamento da Justiça Eleitoral, que reúne 4.612 denúncias em 266 municípios paulistas.

Segundo informações de Marcelo Queiroz, chefe dos cartórios eleitorais de Franca, 17 processos relacionados às denúncias de Franca estão no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), órgão responsável pelos julgamentos.

Os registros são inicialmente encaminhados ao cartório eleitoral correspondente ao endereço onde a possível irregularidade foi apontada.