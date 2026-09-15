Débora de Souza e Silva, de 32 anos, está desaparecida em Franca desde 29 de agosto. Segundo a família, ela saiu de sua residência no Jardim Paulistano II por volta das 11h e não retornou. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil nesta terça-feira, 15.
Segundo o boletim de ocorrência, Débora deixou a casa usando calça jeans, blusa pink e sandálias. Ela tem aproximadamente 1,60 metro de altura, cabelos pretos e compridos.
Última informação
De acordo com familiares, Débora teria sido vista aproximadamente uma semana antes do registro do boletim nas proximidades da avenida Brasil, perto do estabelecimento Maravilhas do Lar, em Franca. Essa é, até o momento, a última informação repassada à família sobre o possível paradeiro dela.
Desde o desaparecimento, familiares afirmam que realizam buscas e tentam obter informações que possam ajudar a localizar Débora.
Quem tiver informações que possam ajudar na localização deve procurar as autoridades pelo telefone 190.
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