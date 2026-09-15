Uma cachorra comunitária morreu após ser atropelada por um Volkswagen Gol no Jardim Redentor, em Franca, no último sábado, 12. O caso foi registrado por câmeras de segurança, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira, 15.

A cachorra estava na rua quando o veículo fez uma conversão em uma esquina e passou por cima do animal.

Após o atropelamento, o motorista seguiu com o veículo sem parar para prestar socorro. A cachorra não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista não foi identificado