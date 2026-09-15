15 de setembro de 2026
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JARDIM REDENTOR

Cachorra comunitária morre após ser atropelada em Franca; VEJA

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Volkswagen Gol atropelando cachorra comunitária no Jardim Redentor, em Franca
Volkswagen Gol atropelando cachorra comunitária no Jardim Redentor, em Franca

Uma cachorra comunitária morreu após ser atropelada por um Volkswagen Gol no Jardim Redentor, em Franca, no último sábado, 12. O caso foi registrado por câmeras de segurança, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira, 15.

A cachorra estava na rua quando o veículo fez uma conversão em uma esquina e passou por cima do animal.

Após o atropelamento, o motorista seguiu com o veículo sem parar para prestar socorro. A cachorra não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista não foi identificado

Até o fechamento deste texto, o motorista não foi identificado. As imagens das câmeras de segurança podem ajudar na identificação do veículo e do responsável pelo atropelamento.

O caso gerou revolta entre moradores e pessoas que cuidavam da cachorra na região. 

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