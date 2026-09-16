A região tem 270 vagas de emprego disponíveis nos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), segundo anúncio feito nessa terça-feira, 15. As oportunidades estão distribuídas entre Franca, Ituverava, Orlândia e Batatais, segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

Franca concentra a maior parte das oportunidades, com 242 vagas distribuídas em 40 ocupações. Ituverava tem dez vagas, Orlândia outras dez e Batatais oferece oito oportunidades. Ao todo, são 47 anúncios de emprego na região.

Veja a distribuição das vagas:

Vagas em Franca

Entre as funções com maior número de oportunidades em Franca, estão vendedor de comércio varejista, com 55 vagas; atendente de lojas e mercados, com 29; faxineiro, com 27; atendente de lanchonete, com 20; e operador de caixa, também com 20.

Também há oportunidades para alimentador de linha de produção (11), corretor de imóveis (10), pedreiro (5), repositor de mercadorias (5), armador de estrutura de concreto armado (4), garçom (4) e servente de obras (4).

Entre as demais funções anunciadas, estão almoxarife, fiscal de loja, funileiro de veículos, gerente de loja e supermercado, mecânico de manutenção de automóveis, passadeira de peças confeccionadas e preparador de estruturas metálicas.