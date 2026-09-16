A região tem 270 vagas de emprego disponíveis nos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador), segundo anúncio feito nessa terça-feira, 15. As oportunidades estão distribuídas entre Franca, Ituverava, Orlândia e Batatais, segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.
Franca concentra a maior parte das oportunidades, com 242 vagas distribuídas em 40 ocupações. Ituverava tem dez vagas, Orlândia outras dez e Batatais oferece oito oportunidades. Ao todo, são 47 anúncios de emprego na região.
Veja a distribuição das vagas:
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Município
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Ocupações
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Vagas
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Franca
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40
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242
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Ituverava
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1
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10
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Orlândia
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2
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10
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Batatais
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4
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8
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TOTAL
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47
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270
Vagas em Franca
Entre as funções com maior número de oportunidades em Franca, estão vendedor de comércio varejista, com 55 vagas; atendente de lojas e mercados, com 29; faxineiro, com 27; atendente de lanchonete, com 20; e operador de caixa, também com 20.
Também há oportunidades para alimentador de linha de produção (11), corretor de imóveis (10), pedreiro (5), repositor de mercadorias (5), armador de estrutura de concreto armado (4), garçom (4) e servente de obras (4).
Entre as demais funções anunciadas, estão almoxarife, fiscal de loja, funileiro de veículos, gerente de loja e supermercado, mecânico de manutenção de automóveis, passadeira de peças confeccionadas e preparador de estruturas metálicas.
Há ainda vagas para assistente administrativo, auxiliar nos serviços de alimentação, gesseiro, pizzaiolo, promotor de vendas, vigia, auxiliar de escritório, cozinheiro, cuidador de idosos, estoquista, fonoaudiólogo, jardineiro e outras funções. Confira abaixo:
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Ocupação
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Vaga
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Vendedor de comércio varejista
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55
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Atendente de lojas e mercados
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29
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Faxineiro
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27
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Atendente de lanchonete
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20
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Operador de caixa
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20
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Alimentador de linha de produção
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11
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Corretor de imóveis
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10
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Pedreiro
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5
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Repositor de mercadorias
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5
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Armador de estrutura de concreto armado
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4
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Garçom
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4
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Servente de obras
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4
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Almoxarife
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3
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Fiscal de loja
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3
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Funileiro de veículos (reparação)
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3
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Gerente de loja e supermercado
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3
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Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares
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3
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Passadeira de peças confeccionadas
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3
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Preparador de estruturas metálicas
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3
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Assistente administrativo
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2
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Auxiliar nos serviços de alimentação
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2
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Gesseiro
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2
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Pizzaiolo
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2
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Promotor de vendas
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2
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Vigia
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2
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Auxiliar de escritório em geral
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1
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Auxiliar de lavanderia
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1
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Cozinheiro geral
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1
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Cuidador de idosos
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1
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Estoquista
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1
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Fonoaudiólogo geral
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1
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Gerente de produção e operações
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1
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Instalador de som e acessórios de veículos
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1
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Jardineiro
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1
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Motorista de furgão ou veículo similar
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1
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Recepcionista de consultório médico ou dentário
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1
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Reparador de equipamentos de escritório
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1
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Técnico em atendimento e vendas
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1
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Técnico mecânico (máquinas)
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1
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Vendedor pracista
|
1
Oportunidades na região
Em Ituverava, são dez vagas para gerente de loja e supermercado. Em Orlândia, há oito oportunidades para pedreiro e duas para faxineiro. Já Batatais tem vagas para açougueiro, atendente de lojas e mercados, faxineiro e operador de caixa, com duas oportunidades para cada função.
Como se candidatar
Os interessados podem procurar presencialmente um dos PATs para consultar as oportunidades e realizar o atendimento. É necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho, física ou digital.
Os PATs também oferecem serviços gratuitos aos trabalhadores, incluindo atendimento relacionado ao Seguro-Desemprego.
A relação de vagas pode mudar ao longo do dia, conforme os postos realizam os encaminhamentos e as oportunidades são preenchidas. A planilha oficial não informa salários, benefícios, escolaridade, experiência exigida ou horários de trabalho. Essas informações devem ser consultadas diretamente no PAT responsável pela vaga.
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