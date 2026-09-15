Um homem procurado pela Justiça da Bahia por homicídio foi preso pela Polícia Militar após tentar fugir de uma abordagem nesta terça-feira, 15, em Franca.

A localização começou depois que a PM foi informada pela Polícia Militar Rodoviária de que um radar instalado na rodovia entre Patrocínio Paulista e Franca havia identificado uma motocicleta Honda Titan verde conduzida por um homem com mandado de prisão em aberto.

Os policiais localizaram a motocicleta na avenida das Primaveras, no Recanto Elimar, zona sul de Franca. Segundo a PM, o motociclista recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e fugiu.