Um homem procurado pela Justiça da Bahia por homicídio foi preso pela Polícia Militar após tentar fugir de uma abordagem nesta terça-feira, 15, em Franca.
A localização começou depois que a PM foi informada pela Polícia Militar Rodoviária de que um radar instalado na rodovia entre Patrocínio Paulista e Franca havia identificado uma motocicleta Honda Titan verde conduzida por um homem com mandado de prisão em aberto.
Os policiais localizaram a motocicleta na avenida das Primaveras, no Recanto Elimar, zona sul de Franca. Segundo a PM, o motociclista recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e fugiu.
A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu abordá-lo.
Mandado da Justiça da Bahia
O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, os policiais confirmaram a existência do mandado expedido pela Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista (BA), relacionado a homicídio.
A ordem judicial tem validade até 22 de abril de 2038.
A motocicleta foi apreendida por irregularidades administrativas. Ainda segundo a ocorrência, o homem não possuía habilitação para conduzir o veículo.
O caso foi registrado como captura de procurado e direção perigosa. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.