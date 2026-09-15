O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), fez um apelo à população nesta terça-feira, 15, para que participe das eleições de 2026 e não desperdice a oportunidade de escolher seus representantes. O parlamentar pediu que os eleitores evitem a abstenção e os votos em branco ou nulos. “Não podemos nos abster, temos que votar”.

O parlamentar também destacou a importância de Franca e região elegerem um deputado federal e ampliarem a representatividade regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Durante a fala, ele ainda parabenizou a campanha Franca em Voz pela iniciativa.

Franca: 75 mil pessoas não votaram em 2022

A declaração de Fransérgio toca em um dos principais obstáculos das eleições: mobilizar os eleitores a comparecer às urnas e escolher seus representantes. Em Franca, os números da última eleição geral mostram o tamanho desse desafio.