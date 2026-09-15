O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), fez um apelo à população nesta terça-feira, 15, para que participe das eleições de 2026 e não desperdice a oportunidade de escolher seus representantes. O parlamentar pediu que os eleitores evitem a abstenção e os votos em branco ou nulos. “Não podemos nos abster, temos que votar”.
O parlamentar também destacou a importância de Franca e região elegerem um deputado federal e ampliarem a representatividade regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Durante a fala, ele ainda parabenizou a campanha Franca em Voz pela iniciativa.
Franca: 75 mil pessoas não votaram em 2022
A declaração de Fransérgio toca em um dos principais obstáculos das eleições: mobilizar os eleitores a comparecer às urnas e escolher seus representantes. Em Franca, os números da última eleição geral mostram o tamanho desse desafio.
Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 75.595 eleitores de Franca não escolheram um candidato a deputado federal nas eleições de 2022. Desse total, 52.855 não compareceram às urnas (abstenções), enquanto 13.645 votaram em branco e 8.095 anularam o voto.
Naquele ano, Franca tinha 247.349 eleitores aptos a votar. Isso significa que 30,55% do eleitorado não registrou um voto válido para deputado federal.
“Sabemos que isso é fruto da crise política que o Brasil vive hoje. É óbvio. Mas precisamos ter consciência de que pode mudar as coisas é o voto. Não podemos nos abster, temos que votar. Quero fazer um apelo à população de Franca”, afirmou Fransérgio.
Desafios para Franca
Se esses votos fossem válidos, poderiam contribuir para fortalecer uma candidatura comprometida com as demandas de Franca, entre elas a busca por mais recursos para o município, uma das questões destacadas pelo presidente.
“A gente fala tanto aqui (na Câmara) que o nosso orçamento é pequeno proporcionalmente a outras cidades, que dependemos de emendas parlamentares. Nós temos a chance de fazer mais deputados estaduais e fazer pelo menos um deputado federal aqui pela nossa região”.
No dia 1° de setembro, em segunda votação, a Câmara Municipal aprovou a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. O orçamento de Franca está previsto em R$ 1.822.237.890,20 para a manutenção e os investimentos das atividades do próximo ano.
O montante é R$ 39.091.646,20 maior do que os R$ 1.783.146.244,00 previstos para 2026. Embora possa parecer muito, o crescimento do orçamento é de 2,19% de um ano para o outro. Isso não significa, necessariamente, que haverá mais recursos para novos investimentos, já que o valor também poderá ser utilizado para manter serviços e atividades já existentes, além de despesas como o pagamento de servidores, que podem variar de um ano para o outro.
Cada deputado federal dispõe de cerca de R$ 39 milhões em emendas parlamentares por ano, além dos recursos destinados por meio das emendas de bancada. Ter um representante em Brasília (DF) também permitiria a Franca defender suas demandas junto aos ministérios, órgãos federais e ao próprio Congresso Nacional.
“Vamos votar. Nós só vamos mudar o país, só vamos melhorar as coisas se a gente nos comprometer com o voto”, disse Fransérgio.
Franca Tem Voz
O presidente da Câmara também parabenizou a campanha Franca Tem Voz, uma iniciativa apartidária que busca incentivar os eleitores a escolher candidatos com base eleitoral em Franca e região, independentemente de sua ideologia ou partido.
“Quero cumprimentar as instituições que fizeram um movimento muito interessante, que é a Acif, o GCN, a Difusora, a Unimed e a Cocapec. Fizeram esse movimento Franca Tem Voz”, finalizou.
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