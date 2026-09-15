Uma chuva forte provocou alagamentos, queda de árvores e galhos e danos em vias públicas de Igarapava, a 85 quilômetros de Franca, nessa segunda-feira, 14. Segundo a Defesa Civil, foram registrados aproximadamente 29 milímetros de chuva em 24 horas.

Os principais transtornos ocorreram na região central, onde o volume de água alagou algumas ruas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos foram relacionados à insuficiência do sistema de drenagem pluvial.

A força das enxurradas também provocou pontos de solapamento em vias, além da queda de árvores e galhos.

Água atingiu residência