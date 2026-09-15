15 de setembro de 2026
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TRANSTORNOS

Temporal alaga ruas, derruba árvores e causa estragos na região

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Ponto crítico onde córrego transbordou em Igarapava
Ponto crítico onde córrego transbordou em Igarapava

Uma chuva forte provocou alagamentos, queda de árvores e galhos e danos em vias públicas de Igarapava, a 85 quilômetros de Franca, nessa segunda-feira, 14. Segundo a Defesa Civil, foram registrados aproximadamente 29 milímetros de chuva em 24 horas.

Os principais transtornos ocorreram na região central, onde o volume de água alagou algumas ruas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos foram relacionados à insuficiência do sistema de drenagem pluvial.

A força das enxurradas também provocou pontos de solapamento em vias, além da queda de árvores e galhos.

Água atingiu residência

Uma casa localizada próxima às margens de um córrego foi temporariamente atingida pela água. Segundo a Defesa Civil, não foram constatados danos materiais significativos.

Após a chuva, a própria família realizou a limpeza do imóvel e permaneceu na residência.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da limpeza urbana foram mobilizadas para atender moradores, desobstruir vias e realizar a limpeza dos pontos afetados.

Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Segundo a Defesa Civil, Igarapava acumula aproximadamente 54 milímetros de chuva em setembro.

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