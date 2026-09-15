Uma chuva forte provocou alagamentos, queda de árvores e galhos e danos em vias públicas de Igarapava, a 85 quilômetros de Franca, nessa segunda-feira, 14. Segundo a Defesa Civil, foram registrados aproximadamente 29 milímetros de chuva em 24 horas.
Os principais transtornos ocorreram na região central, onde o volume de água alagou algumas ruas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos foram relacionados à insuficiência do sistema de drenagem pluvial.
A força das enxurradas também provocou pontos de solapamento em vias, além da queda de árvores e galhos.
Água atingiu residência
Uma casa localizada próxima às margens de um córrego foi temporariamente atingida pela água. Segundo a Defesa Civil, não foram constatados danos materiais significativos.
Após a chuva, a própria família realizou a limpeza do imóvel e permaneceu na residência.
Equipes da Defesa Civil Municipal e da limpeza urbana foram mobilizadas para atender moradores, desobstruir vias e realizar a limpeza dos pontos afetados.
Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.
Segundo a Defesa Civil, Igarapava acumula aproximadamente 54 milímetros de chuva em setembro.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.