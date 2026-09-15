Uma loja de autopeças localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, foi invadida três vezes em cerca de um mês. O proprietário, Tony Augusto Messias, que mantém o comércio no endereço há 15 anos, afirma que os furtos se intensificaram nas últimas semanas e têm provocado prejuízos e insegurança.
Nesta terça-feira, 15, ao comentar a sequência de ocorrências, o comerciante desabafou e chamou, de forma irônica, os autores dos furtos de “vítimas da sociedade”.
Na primeira invasão, dois radiadores foram furtados. Tony afirma que conseguiu localizar o suspeito e recuperar os equipamentos, que estavam escondidos nas proximidades de uma caçamba.
Na segunda ocorrência, segundo o comerciante, um homem entrou no estabelecimento e levou pedaços de fios e uma bateria. Durante a ação, ele também teria cortado o chicote elétrico de dois veículos que estavam no local, aumentando o prejuízo.
Câmera flagra nova invasão
A terceira invasão, no último dia 9, foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram um homem de moletom vermelho pulando para dentro do estabelecimento.
O alarme disparou assim que ele entrou. Segundo Tony, mesmo com o acionamento do sistema de segurança, o homem permaneceu no imóvel e furtou uma extensão de aproximadamente 60 metros.
O proprietário ressalta que o prejuízo não se limita aos objetos levados. Quando fios e outros componentes dos veículos são cortados, os carros também precisam passar por reparos.
‘No outro dia ele está passando aqui na porta’
Tony afirma que a Polícia Militar atende aos chamados feitos pelo estabelecimento, mas reclama que os problemas continuam.
“Eu peço que eles venham mais aqui, tenha mais patrulhamento aqui. Só que não é só isso. Os policiais até vêm, eu ligo para eles e eles vêm, só que levam o cara lá (prendem) e no outro dia ele está passando aqui na porta”, afirmou.
O comerciante diz estar preocupado com a possibilidade de novas invasões, mas afirma que não pretende se intimidar.
“Eu fico com receio de eles entrarem novamente, mas medo deles não. Porque, olha, eles vão ter problema com a gente, vai mesmo, porque eu não estou aguentando mais”, declarou.
Comerciante relata casos em imóveis vizinhos
Segundo Tony, os problemas não estariam restritos à autopeças. Ele relata que outros estabelecimentos próximos também foram alvo de furtos ou tentativas de invasão.
No domingo, segundo o comerciante, uma madeireira vizinha teve peças de caminhão furtadas. Ele afirma ainda que houve tentativas de entrada em um estacionamento e em uma funilaria da região.
Tony cobra reforço no patrulhamento e medidas para reduzir os furtos. Segundo ele, após 15 anos trabalhando no mesmo endereço, a situação se agravou principalmente no último mês.
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