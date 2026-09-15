15 de setembro de 2026
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ALVO DE FURTOS

Loja é invadida três vezes e dono ironiza: 'Vítimas da sociedade'

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Ladrão foi flagrado dentro da loja de autopeças
Ladrão foi flagrado dentro da loja de autopeças

Uma loja de autopeças localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, foi invadida três vezes em cerca de um mês. O proprietário, Tony Augusto Messias, que mantém o comércio no endereço há 15 anos, afirma que os furtos se intensificaram nas últimas semanas e têm provocado prejuízos e insegurança.

Nesta terça-feira, 15, ao comentar a sequência de ocorrências, o comerciante desabafou e chamou, de forma irônica, os autores dos furtos de “vítimas da sociedade”.

Na primeira invasão, dois radiadores foram furtados. Tony afirma que conseguiu localizar o suspeito e recuperar os equipamentos, que estavam escondidos nas proximidades de uma caçamba.

Na segunda ocorrência, segundo o comerciante, um homem entrou no estabelecimento e levou pedaços de fios e uma bateria. Durante a ação, ele também teria cortado o chicote elétrico de dois veículos que estavam no local, aumentando o prejuízo.

Câmera flagra nova invasão

A terceira invasão, no último dia 9, foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram um homem de moletom vermelho pulando para dentro do estabelecimento.

O alarme disparou assim que ele entrou. Segundo Tony, mesmo com o acionamento do sistema de segurança, o homem permaneceu no imóvel e furtou uma extensão de aproximadamente 60 metros.

O proprietário ressalta que o prejuízo não se limita aos objetos levados. Quando fios e outros componentes dos veículos são cortados, os carros também precisam passar por reparos.

‘No outro dia ele está passando aqui na porta’

Tony afirma que a Polícia Militar atende aos chamados feitos pelo estabelecimento, mas reclama que os problemas continuam.

“Eu peço que eles venham mais aqui, tenha mais patrulhamento aqui. Só que não é só isso. Os policiais até vêm, eu ligo para eles e eles vêm, só que levam o cara lá (prendem) e no outro dia ele está passando aqui na porta”, afirmou.

O comerciante diz estar preocupado com a possibilidade de novas invasões, mas afirma que não pretende se intimidar.

“Eu fico com receio de eles entrarem novamente, mas medo deles não. Porque, olha, eles vão ter problema com a gente, vai mesmo, porque eu não estou aguentando mais”, declarou.

Comerciante relata casos em imóveis vizinhos

Segundo Tony, os problemas não estariam restritos à autopeças. Ele relata que outros estabelecimentos próximos também foram alvo de furtos ou tentativas de invasão.

No domingo, segundo o comerciante, uma madeireira vizinha teve peças de caminhão furtadas. Ele afirma ainda que houve tentativas de entrada em um estacionamento e em uma funilaria da região.

Tony cobra reforço no patrulhamento e medidas para reduzir os furtos. Segundo ele, após 15 anos trabalhando no mesmo endereço, a situação se agravou principalmente no último mês.

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