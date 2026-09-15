Uma loja de autopeças localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, foi invadida três vezes em cerca de um mês. O proprietário, Tony Augusto Messias, que mantém o comércio no endereço há 15 anos, afirma que os furtos se intensificaram nas últimas semanas e têm provocado prejuízos e insegurança.

Nesta terça-feira, 15, ao comentar a sequência de ocorrências, o comerciante desabafou e chamou, de forma irônica, os autores dos furtos de “vítimas da sociedade”.

Na primeira invasão, dois radiadores foram furtados. Tony afirma que conseguiu localizar o suspeito e recuperar os equipamentos, que estavam escondidos nas proximidades de uma caçamba.