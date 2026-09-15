A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal entra no sexto dia nesta terça-feira, 15, em Franca e região, com as agências sem atendimento presencial à população. A paralisação, iniciada na última quinta-feira, 10, é por tempo indeterminado e uma nova rodada de negociação está prevista para esta quarta-feira, 16.

Já no Banco do Brasil, que havia deflagrado greve a partir dessa segunda-feira, 14, após rejeição da proposta em assembleia na última quinta-feira, o movimento recuou. Segundo o Sindicato dos Bancários de Franca, a adesão foi mínima e as agências abriram normalmente.

Dos cerca de 280 funcionários do BB na base de Franca, apenas 7 cruzaram os braços. "No Banco do Brasil nem paralisação parcial houve. O problema foi que uma minoria rejeitou a proposta, no nosso caso, e isso desestimulou o movimento, pois as maiores bases, nas capitais, aprovaram o acordo", informou Rogério Marques, assessor de comunicação do Sindicato dos Bancários de Franca e Região.