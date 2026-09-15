15 de setembro de 2026
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Funcionários perseguem e seguram ladrão após furto em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud / GCN NET
Pés de Andaimes Furtados , e recuperado pela Polícia Civil
Pés de Andaimes Furtados , e recuperado pela Polícia Civil

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 15, após ser flagrado furtando pés de andaimes de uma obra em um supermercado na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, zona norte de Franca.

Funcionários do estabelecimento perceberam o furto e tentaram abordar o homem. Ao notar que havia sido descoberto, ele abandonou a tentativa de fuga pelo local e saiu correndo.

Os trabalhadores foram atrás dele e conseguiram alcançá-lo cerca de duas ruas depois. A Polícia Militar foi acionada e assumiu a ocorrência.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Segundo as informações da ocorrência, ele já possui passagem por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça.

As peças de andaime foram recuperadas e devolvidas ao supermercado.

Atenderam a ocorrência os cabos da PM Esdras e Caramori.

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