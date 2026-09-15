Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 15, após ser flagrado furtando pés de andaimes de uma obra em um supermercado na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, zona norte de Franca.

Funcionários do estabelecimento perceberam o furto e tentaram abordar o homem. Ao notar que havia sido descoberto, ele abandonou a tentativa de fuga pelo local e saiu correndo.

Os trabalhadores foram atrás dele e conseguiram alcançá-lo cerca de duas ruas depois. A Polícia Militar foi acionada e assumiu a ocorrência.