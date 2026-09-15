Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 15, após ser flagrado furtando pés de andaimes de uma obra em um supermercado na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, zona norte de Franca.
Funcionários do estabelecimento perceberam o furto e tentaram abordar o homem. Ao notar que havia sido descoberto, ele abandonou a tentativa de fuga pelo local e saiu correndo.
Os trabalhadores foram atrás dele e conseguiram alcançá-lo cerca de duas ruas depois. A Polícia Militar foi acionada e assumiu a ocorrência.
O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Segundo as informações da ocorrência, ele já possui passagem por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça.
As peças de andaime foram recuperadas e devolvidas ao supermercado.
Atenderam a ocorrência os cabos da PM Esdras e Caramori.
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