15 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Jovem ligado a roubo de idosa de 92 anos é preso durante operação

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Arma de fogo, celular e droga apreendidos pela polícia
Arma de fogo, celular e droga apreendidos pela polícia

Um jovem de 18 anos investigado por uma série de crimes em São José da Bela Vista e região foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 15, durante uma operação da Polícia Civil. Segundo os investigadores, ele é suspeito de envolvimento no roubo à residência de uma idosa de 92 anos e em furtos de motocicletas registrados em Franca.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em São José da Bela Vista. Participaram da ação policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), equipes da Polícia Civil do município e um cão farejador.

Durante as buscas na residência do jovem, os policiais encontraram uma arma de fogo e porções de drogas. Diante do material localizado, ele foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz é apontado como responsável por diversos crimes praticados na cidade e na região. Além do roubo contra a idosa de 92 anos, os investigadores apuram sua possível participação em uma série de furtos de motocicletas ocorridos em Franca.

Um fugiu durante as buscas

Durante o cumprimento dos mandados, outro jovem conseguiu fugir pelos fundos de uma das residências antes de ser abordado.

Um terceiro homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de São José da Bela Vista para prestar esclarecimentos.

As investigações continuam para apurar a participação de cada um dos envolvidos nos crimes investigados.

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