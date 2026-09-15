Um jovem de 18 anos investigado por uma série de crimes em São José da Bela Vista e região foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 15, durante uma operação da Polícia Civil. Segundo os investigadores, ele é suspeito de envolvimento no roubo à residência de uma idosa de 92 anos e em furtos de motocicletas registrados em Franca.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em São José da Bela Vista. Participaram da ação policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), equipes da Polícia Civil do município e um cão farejador.

Durante as buscas na residência do jovem, os policiais encontraram uma arma de fogo e porções de drogas. Diante do material localizado, ele foi preso em flagrante.