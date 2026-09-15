Um jovem de 18 anos investigado por uma série de crimes em São José da Bela Vista e região foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 15, durante uma operação da Polícia Civil. Segundo os investigadores, ele é suspeito de envolvimento no roubo à residência de uma idosa de 92 anos e em furtos de motocicletas registrados em Franca.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em São José da Bela Vista. Participaram da ação policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), equipes da Polícia Civil do município e um cão farejador.
Durante as buscas na residência do jovem, os policiais encontraram uma arma de fogo e porções de drogas. Diante do material localizado, ele foi preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, o rapaz é apontado como responsável por diversos crimes praticados na cidade e na região. Além do roubo contra a idosa de 92 anos, os investigadores apuram sua possível participação em uma série de furtos de motocicletas ocorridos em Franca.
Um fugiu durante as buscas
Durante o cumprimento dos mandados, outro jovem conseguiu fugir pelos fundos de uma das residências antes de ser abordado.
Um terceiro homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de São José da Bela Vista para prestar esclarecimentos.
As investigações continuam para apurar a participação de cada um dos envolvidos nos crimes investigados.
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