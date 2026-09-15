A Polícia Militar apreendeu quatro armas de fogo e 12 munições durante uma ocorrência de desentendimento entre familiares, na noite desta segunda-feira, 14, no Jardim Gabriela, em Batatais.
Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 18h30 para atender a uma ocorrência envolvendo ameaça e agressões entre familiares. Durante o atendimento, os policiais localizaram o armamento.
Foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e duas espingardas, além de 12 munições calibre 9 mm.
Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foram tomadas as providências necessárias.
O proprietário das armas permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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