A Polícia Militar apreendeu quatro armas de fogo e 12 munições durante uma ocorrência de desentendimento entre familiares, na noite desta segunda-feira, 14, no Jardim Gabriela, em Batatais.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 18h30 para atender a uma ocorrência envolvendo ameaça e agressões entre familiares. Durante o atendimento, os policiais localizaram o armamento.

Foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e duas espingardas, além de 12 munições calibre 9 mm.