Ederson Gonçalves Mendes, conhecido como “Ninguém”, deixou a Penitenciária de Franca nessa segunda-feira, 15, após a Justiça expedir o alvará de soltura no processo que apura o feminicídio de Fernanda de Paula Galindo, encontrada morta em janeiro deste ano no prédio abandonado conhecido como “Esqueleto”, no Parque dos Lima, região central da cidade.

A soltura ocorreu após o MPSP (Ministério Público de São Paulo) apresentar as alegações finais e se manifestar pela impronúncia de Ederson, que havia sido denunciado pelo crime de feminicídio.

Na manifestação, o Ministério Público apontou que as provas reunidas no processo não seriam suficientes, neste momento, para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.