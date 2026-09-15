Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 20 anos preso pela Polícia Militar durante uma ação realizada nessa segunda-feira, 14, em uma residência no Parque do Horto, na zona Norte de Franca.
Segundo a PM, o imóvel já era alvo de denúncias relacionadas à possível prática de tráfico de drogas. Os policiais foram até o endereço e, durante a abordagem, localizaram entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e uma arma de fogo.
De acordo com a corporação, a arma aparentemente não apresentava condições de funcionamento. A quantidade e o tipo das drogas, assim como o valor em dinheiro apreendido, não foram informados.
Os dois envolvidos foram encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. O jovem de 20 anos permaneceu preso e o adolescente, apreendido, à disposição da Justiça.
O caso será investigado para esclarecer a origem dos materiais encontrados e a participação de cada um dos envolvidos.
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