Nome: Carlos Rodrigues Ferreira Idade: 75 anos Local do velório: São Vicente, sala 4 Funerária: São Francisco Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Gustavo Guttierri Prado Idade: 40 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 14h

Veja o obituário desta terça-feira, 15, em Franca :

Nome: Sérgio Gonçalves da Silva

Idade: 68 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dimas Olimpio de Almeida

Idade: 84 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Paulo de Oliveira do Nascimento

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h