15 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 15, em Franca:

Nome: Gustavo Guttierri Prado
Idade: 40 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Carlos Rodrigues Ferreira 
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sérgio Gonçalves da Silva 
Idade: 68 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dimas Olimpio de Almeida 
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Paulo de Oliveira do Nascimento 
Idade: 83 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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