Veja o obituário desta terça-feira, 15, em Franca:
Nome: Gustavo Guttierri Prado
Idade: 40 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Carlos Rodrigues Ferreira
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sérgio Gonçalves da Silva
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Dimas Olimpio de Almeida
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Paulo de Oliveira do Nascimento
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.