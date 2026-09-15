A Câmara Municipal de Franca votará, nesta terça-feira, 15, um projeto de lei que cria uma política de educação, conscientização e prevenção a apostas, conhecidas como BETs. Também será votada a abertura de R$ 810.084 em créditos adicionais para a compra de um mamógrafo.

O projeto cria uma política municipal voltada a informar, prevenir e conscientizar a população sobre os riscos das bets, jogos de azar eletrônicos e jogos on-line. Ele não proíbe apostas nem cria regras para as empresas de apostas — essa regulamentação é de competência federal. A proposta, de autoria de Marcelo Tidy (MDB), atua no campo educativo e preventivo.

Na prática, o município poderá realizar campanhas educativas, palestras, debates, oficinas, produção de cartilhas e vídeos, atividades em escolas, orientação para famílias e ações de educação financeira. Também está prevista a divulgação de serviços públicos que possam acolher e orientar pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas.