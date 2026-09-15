15 de setembro de 2026
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EM PAUTA

Câmara vota política de prevenção a BETs e verba para mamógrafo

Por Pedro Baccelli | editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Marcelo Tidy, em destaque, autor do projeto que cria uma política de conscientização sobre as BETs
Marcelo Tidy, em destaque, autor do projeto que cria uma política de conscientização sobre as BETs

A Câmara Municipal de Franca votará, nesta terça-feira, 15, um projeto de lei que cria uma política de educação, conscientização e prevenção a apostas, conhecidas como BETs. Também será votada a abertura de R$ 810.084 em créditos adicionais para a compra de um mamógrafo. 

O projeto cria uma política municipal voltada a informar, prevenir e conscientizar a população sobre os riscos das bets, jogos de azar eletrônicos e jogos on-line. Ele não proíbe apostas nem cria regras para as empresas de apostas — essa regulamentação é de competência federal. A proposta, de autoria de Marcelo Tidy (MDB), atua no campo educativo e preventivo. 

Na prática, o município poderá realizar campanhas educativas, palestras, debates, oficinas, produção de cartilhas e vídeos, atividades em escolas, orientação para famílias e ações de educação financeira. Também está prevista a divulgação de serviços públicos que possam acolher e orientar pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. 

Um dos pontos concretos é a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre os Riscos das Apostas Online, prevista para ocorrer anualmente, preferencialmente na primeira semana de setembro. Durante a semana, poderão ser realizadas palestras, campanhas financeiras, ações contra endividamento, debates com especialistas, divulgação de pesquisas e atividades voltadas às famílias e à comunidade escolar. 

O município também poderá fazer parcerias com universidades, escolas, Ministério Público, Defensoria, órgãos de defesa do consumidor, entidades da sociedade civil e profissionais das áreas de saúde e educação. 

A execução dependerá da disponibilidade administrativa, financeira e orçamentária da Prefeitura.

Verba para mamógrafo 

O Legislativo também votará um projeto que autoriza a abertura de um crédito adicional de até R$ 810.084 no orçamento de 2026. A medida permite que a Prefeitura destine o recurso para a compra de um mamógrafo digital para a Secretaria Municipal de Saúde.

Do total, R$ 780.084 são provenientes de uma transferência do Governo do Estado de São Paulo, vinculada a uma emenda parlamentar da Bancada Feminista. Os outros R$ 30 mil serão usados como complemento com recursos próprios do município, classificados no projeto como superávit financeiro.

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