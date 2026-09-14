O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) deve visitar Franca na sexta-feira, 25 de setembro, durante o “Tour Futuro Glorioso”, uma caravana de campanha por cidades do Sudeste e Sul do país.
A proposta é percorrer diferentes municípios e realizar encontros com o público e apoiadores. O horário e o local do evento em Franca ainda não foram divulgados oficialmente.
Roteiro da campanha
De acordo com a programação divulgada, o tour começa em Londrina, Maringá e Cascavel, no Paraná, na quarta-feira, 16 de setembro.
Antes de chegar a Franca, o roteiro prevê passagens por Rio Claro, São Carlos e Ribeirão Preto na quinta-feira, 24 de setembro.
Depois de Franca, a viagem segue pelo Triângulo Mineiro, com Uberaba e Uberlândia como destinos previstos.
A programação deve continuar até 30 de setembro, quando o candidato estará no Rio de Janeiro (RJ).
Pesquisa eleitoral
Na Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14, Renan Santos aparece em quarto lugar no primeiro turno, com 4% das intenções de voto.
O candidato do Missão está atrás de Lula (PT), com 36%; Flávio Bolsonaro (PL), com 31%; e Augusto Cury (Avante), com 7%.
Atrás de Renan Santos aparecem Ronaldo Caiado (PSD) com 4% e Romeu Zema (Novo) com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos somam 10% e brancos/nulos/não vão votar 7%.
A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
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