O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) deve visitar Franca na sexta-feira, 25 de setembro, durante o “Tour Futuro Glorioso”, uma caravana de campanha por cidades do Sudeste e Sul do país.

A proposta é percorrer diferentes municípios e realizar encontros com o público e apoiadores. O horário e o local do evento em Franca ainda não foram divulgados oficialmente.

Roteiro da campanha

De acordo com a programação divulgada, o tour começa em Londrina, Maringá e Cascavel, no Paraná, na quarta-feira, 16 de setembro.