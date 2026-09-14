Um homem de 38 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 14, após perder o controle de um Chevrolet Onix e bater contra uma árvore às margens da rodovia Norival Pereira Mattos, entre Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG). O acidente aconteceu nas proximidades da ponte da Volta Grande.
A vítima foi identificada como José Arlindo Fernandes, natural de Guaíra (SP).
O motorista seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista antes de atingir a árvore.
Com a força da batida, partes do motor do veículo se desprenderam e ficaram espalhadas pela pista.
Equipes de resgate, da Polícia Rodoviária e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas e atenderam à ocorrência.
A Polícia Civil deve investigar o caso.
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