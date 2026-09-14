Um homem de 38 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 14, após perder o controle de um Chevrolet Onix e bater contra uma árvore às margens da rodovia Norival Pereira Mattos, entre Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG). O acidente aconteceu nas proximidades da ponte da Volta Grande.

A vítima foi identificada como José Arlindo Fernandes, natural de Guaíra (SP).

O motorista seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista antes de atingir a árvore.