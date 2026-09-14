14 de setembro de 2026
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FATALIDADE

Homem de 38 anos morre após perder o controle e bater em árvore

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carro destruído após acidente; vítima fatal, José Arlindo Fernandes
Carro destruído após acidente; vítima fatal, José Arlindo Fernandes

Um homem de 38 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 14, após perder o controle de um Chevrolet Onix e bater contra uma árvore às margens da rodovia Norival Pereira Mattos, entre Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG). O acidente aconteceu nas proximidades da ponte da Volta Grande.

A vítima foi identificada como José Arlindo Fernandes, natural de Guaíra (SP). 

O motorista seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista antes de atingir a árvore.

Com a força da batida, partes do motor do veículo se desprenderam e ficaram espalhadas pela pista.

Equipes de resgate, da Polícia Rodoviária e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas e atenderam à ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

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