14 de setembro de 2026
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SUSTO NA PORTINARI

Aquaplanagem, batidas e capotamento: 4 caminhões se acidentam

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Caminhão destruído após acidentes sequenciais na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga
Caminhão destruído após acidentes sequenciais na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga

Uma pessoa ficou ferida após quatro caminhões se envolverem em acidentes sequenciais na tarde desta segunda-feira, 14, na rodovia Cândido Portinari, em Restinga.

O "efeito cascata" aconteceu no sentido BatataisFranca. O primeiro caminhão aquaplanou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo bateu contra a mureta de proteção e capotou.

Na sequência, um segundo caminhão, que seguia logo atrás, tentou reduzir a velocidade, mas acabou atingido na traseira pelo terceiro veículo. Após a batida, o terceiro caminhão ainda atingiu um quarto.

Uma pessoa ficou ferida

Com o impacto, a frente de um dos caminhões ficou completamente destruída.

Apenas um passageiro de um dos veículos precisou ser socorrido. Ele teve ferimentos aparentemente leves. Os demais envolvidos não se feriram.

Uma faixa da pista precisou ser interditada. O trecho foi sinalizado para o trabalho da polícia e a retirada do caminhão tombado.

As causas dos acidentes ainda serão apuradas.

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