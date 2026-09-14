14 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA A PROGRAMAÇÃO

Arteterapia e caminhada: UBS realiza Semana da Saúde Mental

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Atividade durante a Semana da Saúde Mental em Franca
Atividade durante a Semana da Saúde Mental em Franca

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza iniciou nesta segunda-feira, 14, a 1ª Semana da Saúde Mental, com uma programação voltada à promoção do bem-estar, à prevenção e aos cuidados com a saúde mental. As atividades envolvem usuários dos serviços e profissionais da unidade.

A iniciativa, chamada “Saúde Mental para Todos”, integra as ações do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a valorização da vida e a importância dos cuidados com a saúde mental.

Durante a semana, serão ampliados os espaços de escuta, acolhimento, reflexão e orientação, além de atividades que apresentam diferentes formas de cuidado e promoção da qualidade de vida.

Programação

A programação começou na tarde desta segunda-feira com uma atividade de arteterapia. Nesta terça-feira, 15, às 14 horas, será realizada uma atividade de aromaterapia voltada aos funcionários da unidade, com abordagem sobre os cuidados com a saúde por meio das Práticas Integrativas.

Na quarta-feira, 16, às 7h30, acontece a 1ª Caminhada da Saúde, com ponto de encontro na própria UBS. Aberta ao público geral, a atividade terá participação de residentes de medicina e vai trabalhar a prática de atividade física como parte dos cuidados com a saúde mental.

Na quinta-feira, 17, às 9 horas, será realizada novamente uma atividade de arteterapia. As inscrições são antecipadas e as vagas, limitadas.

Para encerrar a programação, na sexta-feira, 18, às 8 horas, será realizado o Grupo de Saúde Mental e Hortoterapia, aberto ao público geral. Os funcionários também participarão da reunião “Cuidando de quem cuida”.

A UBS Jardim Luiza fica na Rua Nelson Japaulo, 1.731, Jardim Luiza, na esquina com a Rua Luis Melani.

O telefone (16) 3706-5337 está disponível para contato. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários