A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza iniciou nesta segunda-feira, 14, a 1ª Semana da Saúde Mental, com uma programação voltada à promoção do bem-estar, à prevenção e aos cuidados com a saúde mental. As atividades envolvem usuários dos serviços e profissionais da unidade.
A iniciativa, chamada “Saúde Mental para Todos”, integra as ações do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a valorização da vida e a importância dos cuidados com a saúde mental.
Durante a semana, serão ampliados os espaços de escuta, acolhimento, reflexão e orientação, além de atividades que apresentam diferentes formas de cuidado e promoção da qualidade de vida.
Programação
A programação começou na tarde desta segunda-feira com uma atividade de arteterapia. Nesta terça-feira, 15, às 14 horas, será realizada uma atividade de aromaterapia voltada aos funcionários da unidade, com abordagem sobre os cuidados com a saúde por meio das Práticas Integrativas.
Na quarta-feira, 16, às 7h30, acontece a 1ª Caminhada da Saúde, com ponto de encontro na própria UBS. Aberta ao público geral, a atividade terá participação de residentes de medicina e vai trabalhar a prática de atividade física como parte dos cuidados com a saúde mental.
Na quinta-feira, 17, às 9 horas, será realizada novamente uma atividade de arteterapia. As inscrições são antecipadas e as vagas, limitadas.
Para encerrar a programação, na sexta-feira, 18, às 8 horas, será realizado o Grupo de Saúde Mental e Hortoterapia, aberto ao público geral. Os funcionários também participarão da reunião “Cuidando de quem cuida”.
A UBS Jardim Luiza fica na Rua Nelson Japaulo, 1.731, Jardim Luiza, na esquina com a Rua Luis Melani.
O telefone (16) 3706-5337 está disponível para contato. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.