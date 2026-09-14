A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza iniciou nesta segunda-feira, 14, a 1ª Semana da Saúde Mental, com uma programação voltada à promoção do bem-estar, à prevenção e aos cuidados com a saúde mental. As atividades envolvem usuários dos serviços e profissionais da unidade.

A iniciativa, chamada “Saúde Mental para Todos”, integra as ações do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a valorização da vida e a importância dos cuidados com a saúde mental.

Durante a semana, serão ampliados os espaços de escuta, acolhimento, reflexão e orientação, além de atividades que apresentam diferentes formas de cuidado e promoção da qualidade de vida.

Programação