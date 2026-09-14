Mais de 300 vagas de trabalho serão oferecidas nesta terça-feira, 15, durante o “Dia de Oportunidade”, realizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a partir das 9 horas, na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), no bairro São José.

A ação é voltada a pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho ou desejam mudar de área de atuação. Ao todo, sete empresas participarão do evento, com vagas para diferentes funções.

Entre as oportunidades estão cargos de motorista de caminhão, assistente de compras, auxiliar de limpeza, auxiliar de coleta e recepção de laboratório, corretor em imobiliária, vendedor de energia solar, padeiro, auxiliar de e-commerce, designer gráfico, vendedora e recepcionista.

Como participar