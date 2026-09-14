Mais de 300 vagas de trabalho serão oferecidas nesta terça-feira, 15, durante o “Dia de Oportunidade”, realizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a partir das 9 horas, na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), no bairro São José.
A ação é voltada a pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho ou desejam mudar de área de atuação. Ao todo, sete empresas participarão do evento, com vagas para diferentes funções.
Entre as oportunidades estão cargos de motorista de caminhão, assistente de compras, auxiliar de limpeza, auxiliar de coleta e recepção de laboratório, corretor em imobiliária, vendedor de energia solar, padeiro, auxiliar de e-commerce, designer gráfico, vendedora e recepcionista.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao local levando os documentos pessoais e o currículo, que pode ser apresentado impresso ou salvo em PDF.
Durante o evento, também será possível realizar inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo programa “Caminho para o Emprego”, da Escola Profissionalizante, em diversas áreas.
O Uni-Facef II fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José.
Emprega Franca
Além das vagas disponíveis no evento, o programa “Emprega Franca” disponibiliza, nesta segunda-feira, 14, 344 oportunidades de trabalho.
Entre as funções estão ajudante de estruturas metálicas, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, corretor de imóveis, fiscal de loja, gerente de supermercado, operador de caixa, repositor de mercadorias e vendedor interno, entre outras.
As vagas podem ser consultadas no site da Prefeitura de Franca (clique aqui) ou presencialmente na sede do “Emprega Franca”, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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