Uma motorista de 44 anos ficou ferida após perder o controle de um Volkswagen Voyage, atravessar o canteiro central, percorrer cerca de 10 metros na contramão e bater contra o muro de uma residência na avenida Chafic Facuri, em Franca, na tarde desta segunda-feira, 14.
A mulher seguia pela avenida no sentido Centro-bairro, na altura da Esplanada Primo Meneghetti, quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, perdeu o controle do Voyage prata.
O carro atravessou o canteiro central e, já na pista contrária, percorreu aproximadamente 10 metros. Durante o trajeto, passou pelo espaço entre uma árvore e um poste de energia antes de atingir a residência de número 3.690.
Antes de parar contra o imóvel, o Voyage ainda raspou em um Renault Kwid que estava estacionado em frente à casa e derrubou uma lixeira. A parte dianteira do Voyage ficou destruída com o impacto.
Motorista foi encontrada inconsciente
O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente com a informação de que a motorista estaria presa às ferragens. Quando a equipe chegou, porém, a vítima não estava presa, mas permanecia inconsciente e apresentava ferimentos aparentes.
“Chegando aqui, nos deparamos com esse veículo colidido com esse portão, onde a vítima não se encontrava presa nas ferragens, porém estava inconsciente, com alguns ferimentos aparentes, bem como afundamento de face”, afirmou o sargento Toledo, do Corpo de Bombeiros.
Segundo ele, testemunhas relataram que o Voyage atravessou o canteiro antes da colisão.
“Segundo as testemunhas, foi solicitado o Corpo de Bombeiros no local, onde uma condutora do veículo Voyage atravessou o canteiro central da avenida e veio a colidir do outro lado, em uma residência.”
A mulher estava sozinha no veículo.
Vítima foi levada à Santa Casa
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também participou do atendimento. Diante do estado da motorista, foi feito o encaminhamento para a Santa Casa de Franca.
“Foi feita a regulação quanto ao médico do Samu para realizar o transporte imediato dessa vítima até a Santa Casa, onde ela vai receber o atendimento imediato”, disse Toledo.
As circunstâncias que fizeram a motorista perder o controle do Voyage ainda deverão ser esclarecidas.
A Polícia Militar também compareceu ao local e registrou a ocorrência.
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