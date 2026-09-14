Uma motorista de 44 anos ficou ferida após perder o controle de um Volkswagen Voyage, atravessar o canteiro central, percorrer cerca de 10 metros na contramão e bater contra o muro de uma residência na avenida Chafic Facuri, em Franca, na tarde desta segunda-feira, 14.

A mulher seguia pela avenida no sentido Centro-bairro, na altura da Esplanada Primo Meneghetti, quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, perdeu o controle do Voyage prata.

O carro atravessou o canteiro central e, já na pista contrária, percorreu aproximadamente 10 metros. Durante o trajeto, passou pelo espaço entre uma árvore e um poste de energia antes de atingir a residência de número 3.690.