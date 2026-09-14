14 de setembro de 2026
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PERTO DO LANCHÃO

Dupla tenta furtar moto, não consegue e agora é procurada; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Dupla durante tentativa de furto de moto no bairro São José, em Franca
Dupla durante tentativa de furto de moto no bairro São José, em Franca

Uma motocicleta foi alvo de uma tentativa de furto no fim da tarde da última sexta-feira, 11, na rua Jornalista Cásper Líbero, no bairro São José, em Franca, nas proximidades do Sesc e do estádio "Lanchão". A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região.

Dois homens chegaram ao local a pé e usavam capacetes. Um estava com agasalho, calça e sapatos, todos pretos, enquanto o outro usava agasalho vermelho, bermuda preta e aparentava estar de chinelo.

O homem de roupa preta retira duas peças, aparentemente ferramentas, e começa a bater no local onde a chave é colocada para dar partida na moto. Em seguida, ele e o homem de vermelho se revezam na tentativa. Sem sucesso, os dois aparecem nas imagens correndo para deixar o local.

Segundo o proprietário, as imagens registraram toda a ação e podem auxiliar na identificação dos envolvidos.

O proprietário decidiu divulgar o caso para ampliar o alcance das imagens e buscar informações que possam ajudar a localizar os suspeitos.

Quem tiver informações sobre a dupla ou reconhecer os envolvidos a partir das imagens deve procurar as autoridades responsáveis, por meio do 190.

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