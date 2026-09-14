Uma motocicleta foi alvo de uma tentativa de furto no fim da tarde da última sexta-feira, 11, na rua Jornalista Cásper Líbero, no bairro São José, em Franca, nas proximidades do Sesc e do estádio "Lanchão". A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região.
Dois homens chegaram ao local a pé e usavam capacetes. Um estava com agasalho, calça e sapatos, todos pretos, enquanto o outro usava agasalho vermelho, bermuda preta e aparentava estar de chinelo.
O homem de roupa preta retira duas peças, aparentemente ferramentas, e começa a bater no local onde a chave é colocada para dar partida na moto. Em seguida, ele e o homem de vermelho se revezam na tentativa. Sem sucesso, os dois aparecem nas imagens correndo para deixar o local.
Segundo o proprietário, as imagens registraram toda a ação e podem auxiliar na identificação dos envolvidos.
O proprietário decidiu divulgar o caso para ampliar o alcance das imagens e buscar informações que possam ajudar a localizar os suspeitos.
Quem tiver informações sobre a dupla ou reconhecer os envolvidos a partir das imagens deve procurar as autoridades responsáveis, por meio do 190.
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