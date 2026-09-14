Uma motocicleta foi alvo de uma tentativa de furto no fim da tarde da última sexta-feira, 11, na rua Jornalista Cásper Líbero, no bairro São José, em Franca, nas proximidades do Sesc e do estádio "Lanchão". A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região.

Dois homens chegaram ao local a pé e usavam capacetes. Um estava com agasalho, calça e sapatos, todos pretos, enquanto o outro usava agasalho vermelho, bermuda preta e aparentava estar de chinelo.

O homem de roupa preta retira duas peças, aparentemente ferramentas, e começa a bater no local onde a chave é colocada para dar partida na moto. Em seguida, ele e o homem de vermelho se revezam na tentativa. Sem sucesso, os dois aparecem nas imagens correndo para deixar o local.